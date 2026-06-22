Αργεντινή - Αυστρία 2-0: Τα highlights από το νέο σόου του Μέσι
Ο ποδοσφαιρικός κόσμος υποκλίθηκε και πάλι στον «βασιλιά» Λιονέλ Μέσι.
Ο Αργεντινός μάγος αν κι έχασε πέναλτι στην αρχή, κατάφερε να σημειώσει δύο γκολ κόντρα στην Αυστρία και να οδηγήσει την πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή σε νέα νίκη με 2-0. Είχε προηγηθεί το χατ τρικ με την Αλγερία. Με αυτά τα δύο γκολ, ο Μέσι σημείωσε κι ένα τρομερό ρεκόρ, αφού έφτασε τα 18 σε Μουντιάλ κι άφησε πίσω του τον παλαίμαχο Γερμανό φορ Μίροσλαβ Κλόζε.
Η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι, έπειτα από έλεγχο του VAR σε ανατροπή του Λαουτάρο Μαρτίνες. Το εκτέλεσε στο 8' ο Μέσι, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.
Στο 38' η Αργεντινή άνοιξε το σκορ με θαυμάσιο αριστερό πλασέ του Μέσι. Ο ίδιος έγραψε στο 95' το τελικό 2-0 και σφράγισε τη νίκη της ομάδας του.
Τα highlights του αγώνα.
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