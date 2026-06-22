Τα γκολ του Λιονέλ Μέσι και οι καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση Αργεντινή - Αυστρία.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος υποκλίθηκε και πάλι στον «βασιλιά» Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός μάγος αν κι έχασε πέναλτι στην αρχή, κατάφερε να σημειώσει δύο γκολ κόντρα στην Αυστρία και να οδηγήσει την πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή σε νέα νίκη με 2-0. Είχε προηγηθεί το χατ τρικ με την Αλγερία. Με αυτά τα δύο γκολ, ο Μέσι σημείωσε κι ένα τρομερό ρεκόρ, αφού έφτασε τα 18 σε Μουντιάλ κι άφησε πίσω του τον παλαίμαχο Γερμανό φορ Μίροσλαβ Κλόζε.

Η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι, έπειτα από έλεγχο του VAR σε ανατροπή του Λαουτάρο Μαρτίνες. Το εκτέλεσε στο 8' ο Μέσι, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.

Στο 38' η Αργεντινή άνοιξε το σκορ με θαυμάσιο αριστερό πλασέ του Μέσι. Ο ίδιος έγραψε στο 95' το τελικό 2-0 και σφράγισε τη νίκη της ομάδας του.

Τα highlights του αγώνα.