Μια γιαγιά 100 ετών θαυμάστρια του Λιονέλ Μέσι ήταν στις εξέδρες του γηπέδου του Ντάλας για την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία.

Η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας στο Ντάλας κλειδώνοντας την πρόκριση με τον Λιονέλ Μέσι να σημειώνει δύο τέρματα και να φτάνει τα 18, όντας πλέον ο πρώτος σκόρερ σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Στις εξέδρες του γηπέδου του Ντάλας στο τέλος της αναμέτρησης η κάμερα έπιασε μια γιαγιά 100 χρονών να είναι παρούσα!

Η συγκεκριμένη γιαγιά κρατούσε ένα πλακάτ όπου έγραφε πάνω την ηλικία της και ότι ήταν θαυμάστρια του Μέσι!