Αργεντινή - Αυστρία: Γιαγιά 100 χρονών με πλακάτ για τον Μέσι
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Μια γιαγιά 100 ετών θαυμάστρια του Λιονέλ Μέσι ήταν στις εξέδρες του γηπέδου του Ντάλας για την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία.
Η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας στο Ντάλας κλειδώνοντας την πρόκριση με τον Λιονέλ Μέσι να σημειώνει δύο τέρματα και να φτάνει τα 18, όντας πλέον ο πρώτος σκόρερ σε Παγκόσμια Κύπελλα.
Στις εξέδρες του γηπέδου του Ντάλας στο τέλος της αναμέτρησης η κάμερα έπιασε μια γιαγιά 100 χρονών να είναι παρούσα!
Η συγκεκριμένη γιαγιά κρατούσε ένα πλακάτ όπου έγραφε πάνω την ηλικία της και ότι ήταν θαυμάστρια του Μέσι!
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