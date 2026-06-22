Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι 2-2: Τα highlights του αγώνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-2 ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι.
Σε ένα χορταστικό ματς στο Μαϊάμι, η Ουρουγουάη τα βρήκε μπαστούνια απέναντι στο εξαιρετικό Πράσινο Ακρωτήρι, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 και παράλληλα ισόβαθμες στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.