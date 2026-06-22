Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-2 ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι.

Σε ένα χορταστικό ματς στο Μαϊάμι, η Ουρουγουάη τα βρήκε μπαστούνια απέναντι στο εξαιρετικό Πράσινο Ακρωτήρι, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 και παράλληλα ισόβαθμες στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.