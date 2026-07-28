Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεση που έδωσε πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο και έκανε τατουάζ το πρόσωπο του Λουίς Ντε λα Φουέντε.

Συνεπής με την... υπόσχεσή του ο Μαρκ Κουκουρέγια! Ο Ισπανός αριστερός μπακ είχε υποσχεθεί πριν το Μουντιάλ 2026 πως θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή του, Λουίς Ντε λα Φουέντε σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου.

Η Φούρια Ρόχα κατέκτησε το δεύτερο «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας της και το νέο απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης όπως φαίνεται δεν ξέχασε την υπόσχεση του, πραγματοποιώντας την.

Αξίζει να θυμίσουμε πως το 2024 όταν η Ισπανία κατέκτησε το EURO είχε δώσει και τότε μια υπόσχεση. Η οποία ήταν να βάψει τα μαλλία του κόκκινα. Κάτι που τελίκα έκανε....