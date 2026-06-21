Δεν θα υπάρχουν υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης στο EURO 2028, μιας και η UEFA βάζει... φρένο σε ένα μέτρο που έχει φέρει τα πάνω - κάτω στο Μουντιάλ.

Η UEFA αποφάσισε ότι στο Euro 2028, το οποίο θα διεξαχθεί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, δεν θα εφαρμοστούν cooling breaks σε κάθε αγώνα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο Μουντιάλ υπό τη FIFA.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει δεχθεί έντονη κριτική για την καθιέρωση διακοπών τριών λεπτών σε κάθε ημίχρονο όλων των αγώνων, με το μέτρο να παρουσιάζεται επισήμως ως προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε πολλές αναμετρήσεις. Ωστόσο, αρκετοί παίκτες, προπονητές και φίλαθλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται ουσιαστικά για παύσεις που εξυπηρετούν και τηλεοπτικές ανάγκες, επιτρέποντας τη μετάδοση διαφημίσεων.

Στο Μουντιάλ, κάθε αγώνας διακόπτεται υποχρεωτικά δύο φορές, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να «σπάει» σε τέσσερα τμήματα. Η τακτική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς θεωρείται ότι αλλοιώνει τον ρυθμό και τη φυσική ροή του ποδοσφαίρου.

Η UEFA, μέσω εκπροσώπου της, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει την ίδια πρακτική στο Euro 2028. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, «cooling breaks» προβλέπονται μόνο όταν η θερμοκρασία σε έναν αγώνα ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου σε διοργανώσεις ανδρών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τέτοιες διακοπές θα είναι σπάνιες στο Euro 2028, καθώς οι αγώνες θα διεξαχθούν σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδίας, ενώ η Βόρεια Ιρλανδία έχει αποσυρθεί από τη διοργάνωση.