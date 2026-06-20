Η Ακτή Ελεφαντοστού πήρε το προβάδισμα ενάντια στη Γερμανία με γκολ του Κεσιέ στο 30ό λεπτό.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνας, η Ακτή Ελεφαντοστού πήρε το προβάδισμα ενάντια στη Γερμανία, όταν ο Κεσιέ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από επέμβαση του Μπράουν σε προσπάθεια του Ντιαλό!