Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού: Το γκολ του Κεσιέ
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Η Ακτή Ελεφαντοστού πήρε το προβάδισμα ενάντια στη Γερμανία με γκολ του Κεσιέ στο 30ό λεπτό.
Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνας, η Ακτή Ελεφαντοστού πήρε το προβάδισμα ενάντια στη Γερμανία, όταν ο Κεσιέ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από επέμβαση του Μπράουν σε προσπάθεια του Ντιαλό!
@Photo credits: Associated Press
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