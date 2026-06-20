Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού: Οι ενδεκάδες - Γράφει ιστορία ο Νόιερ

Γιάννης Πολιάς
Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού: Οι ενδεκάδες - Γράφει ιστορία ο Νόιερ
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Δείτε τις ενδεκάδες του αγώνα ανάμεσα σε Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού.

Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού κοντράρονται για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Μάνουελ Νόιερ να φτάνει τις 21 συμμετοχές στον θεσμό και να ξεπερνά τον Ούγκο Γιορίς στην κορυφή της λίστας των τερματοφυλάκων με τις περισσότερες παρουσίες σε Μουντιάλ.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γερμανία: Νόιερ - Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ, Μπράουν - Νμέτσα, Πάβλοβιτς - Σανέ, Μουσιάλα, Βιρτς - Χάβερτς

Ακτή Ελεφαντοστού: Φοφανά - Σινγκό, Κοσουνού, Αγκμπάντου, Κόναν - Ντιαλό, Κεσί, Σανγκαρέ, Ντιομαντέ - Μπονί, Ουλάι

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image

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