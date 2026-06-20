Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού: Οι ενδεκάδες - Γράφει ιστορία ο Νόιερ
Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού κοντράρονται για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Μάνουελ Νόιερ να φτάνει τις 21 συμμετοχές στον θεσμό και να ξεπερνά τον Ούγκο Γιορίς στην κορυφή της λίστας των τερματοφυλάκων με τις περισσότερες παρουσίες σε Μουντιάλ.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Γερμανία: Νόιερ - Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ, Μπράουν - Νμέτσα, Πάβλοβιτς - Σανέ, Μουσιάλα, Βιρτς - Χάβερτς
Ακτή Ελεφαντοστού: Φοφανά - Σινγκό, Κοσουνού, Αγκμπάντου, Κόναν - Ντιαλό, Κεσί, Σανγκαρέ, Ντιομαντέ - Μπονί, Ουλάι
Manuel Neuer (21 games) overtakes Hugo Lloris (20) to become the goalkeeper with the most appearances in World Cup history pic.twitter.com/6y0eTTJ4fM— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 20, 2026
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