Viral έγινε η απόφαση των ιθυνόντων του BBC να προσθέσουν... βουνά στον ορίζοντα του Χιούστον, σε εκπομπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Θα ήμουν σε ένα πράσινο κουτί στο Σάλφορντ, ενώ τώρα θα είμαι στη Νέα Υόρκη», ανέφερε τον προηγούμενο μήνα ο Γκάρι Λίνεκερ αναφορικά με την αποχώρησή του από το BBC, με πολλούς να καταλαβαίνουν τώρα τι ακριβώς εννοούσε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής...

Το βρετανικό δίκτυο, βλέπετε, κάνει εκπομπές για το Παγκόσμιο Κύπελλο εντός συνόρων, με το φόντο να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του σόου. Μόνο που όταν χρειάστηκε να... μεταφερθούν, νοερά, οι παρουσιαστές στο Χιούστον, κάποιος έκανε την γκάφα να προσθέσει βουνά στο τοπίο!

Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο και έφερε... γλέντι προς το BBC, με ομάδες της περιοχής, όπως η Ντάιναμο του MLS και οι Ρόκετς του NBA, να το ρίχνουν στον χαβαλέ με τις απαραίτητες εικόνες.