Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λούλα, πέταξε μία ατάκα που τράβηξε τα βλέμματα αναφορικά με τον Νεϊμάρ.

Μπορεί ο Νεϊμάρ να κλήθηκε εντέλει από τον Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εντούτοις ο άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν δεν βρίσκεται στην επιθυμητή κατάσταση, καθώς θα χάσει και το ματς με την Αϊτή.

Ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει στη χώρα αναφορικά με τον Νέι, είναι το απίστευτο σχόλιο που έκανε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα, ο οποίος ειρωνεύτηκε τον έμπειρο μεσοεπιθετικό για το γεγονός ότι έμεινε ξανά αποστολής.

Όταν ο ηγέτης του κράτους της Νότιας Αμερικής άκουσε σε εκδήλωση στο Μπέλο Οριζόντε ένα παιδί να χαρακτηρίζει τον Νεϊμάρ ως τον καλύτερο παίκτη της Σελεσάο, ο Λούκα αποκρίθηκε ότι «άκουσα ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πήγε στο Μουντιάλ με τηλεργασία»! Αναμενόμενα, η ατάκα έγινε viral, με Βραζιλιάνους και μη να σχολιάζουν ότι πλέον, ακόμα και οι πιο επιφανείς άνθρωποι της χώρας έχουν πάρει στο ψιλό τον 34χρονο επιθετικός της Σάντος...