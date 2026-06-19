Ο Ασίμ Μαντίμπο τραυμάτισε σοβαρά τον Ισμαέλ Κονέ, ωστόσο αυτή δεν ήταν η πρώτη του φορά...

Σε μία από τις πιο άσχημες στιγμές του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ισμαέλ Κονέ είδε την πορεία του στον θεσμό να σταματά νωρίς, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στο ιστορικό 6-0 του Καναδά κόντρα στο Κατάρ και θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες.

Ο τραυματισμός αυτός ήταν απόρροια ενός απρόσεκτου μαρκαρίσματος του Ασίμ Μαντίμπο, ο οποίος προκάλεσε κάταγμα κνήμης-περόνης στον αντίπαλό του και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο 29χρονος αμυντικός χαφ φάνηκε σοκαρισμένος από όσα συνέβησαν και μάλιστα μετά την αναμέτρηση βρέθηκε στα καναδικά αποδυτήρια προκειμένου να ζητήσει συγγνώμη.

We profiled Assim Madibo ahead of the World Cup, and spoke about his tackle on Neymar which ruled the latter out of Brazil's Copa America triumph in 2019..



History repeats in 2026; this time it's Ismael Kone who could miss out on what could be a memorable campaign for his… https://t.co/AeCGUhJzeh pic.twitter.com/d5K0Ai38jX — Qatar Football Live (@QFootLive) June 18, 2026

Αυτή πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ποδοσφαιριστής της Αλ Γουάκρα (δανεικός από την Αλ Ντουχαΐλ) βρίσκεται στο προσκήνιο για τόσο λάθος λόγο. Το 2019 βλέπετε, είχε χτυπήσει τον Νεϊμάρ σε φιλική αναμέτρηση με τη Βραζιλία, με αποτέλεσμα ο σταρ της Σελεσάο να χάσει το Copa America που ακολουθούσε και το οποίο κατέκτησε η ομάδα του!

«Ήταν ένα φριχτό μαρκάρισμα, από τα χειρότερα που έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Πώς πατάς έτσι στο πόδι του παίκτη σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου; Καταλάβαινες κατευθείαν το μέγεθος του προβλήματος, και τα μάτια του Κονέ σου έλεγαν όλη την ιστορία. Αβοήθητος, σοκαρισμένος, δακρυσμένος, η εικόνα αυτή σου μένει», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Τιερί Ανρί μετά τον τραυματισμό του Κονέ, που έπεσε και αυτός θύμα της απροσεξίας του αντιπάλου του...