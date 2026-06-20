Ο λογαριασμός του MLS στο Facebook τα έκανε... σαλάτα με τη βαθμολογία του 1ου ομίλου και η γκάφα δεν πέρασε απαρατήρητοι.

Η απροσεξία ενός εργαζόμενου του MLS έφερε... γλέντι στα social media για την αμερικανική λίγκα ποδοσφαίρου. Τι ακριβώς συνέβη; Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Κορέα, στη σελίδα του MLS στο Facebook δημοσιεύτηκε μια εικόνα με τη βαθμολογία του 1ου ομίλου, εντούτοις κάτι είχε πάει πολύ στραβά!

Βλέπετε, ενώ Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από έναν βαθμό μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία, στο γράφημα εμφανίστηκαν με... 0 και 2/2 ήττες, κάτι που προφανώς δεν ισχύει. «Άλλαξε σύστημα η FIFA;» ανέφερε ένα από τα πιο κομψά σχόλια, με τους διαχειριστές της σελίδας να υποπίπτουν σε μεγάλη γκάφα και μάλιστα να μην διορθώνουν ποτέ το λάθος, που δεν ήταν το μόνο, καθώς και στο Μεξικό, δεν είχε προστεθεί η δεύτερη νίκη του...