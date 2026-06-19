Μεξικό - Νότια Κορέα: Βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, στον πάγκο ο Πινέδα
Μεξικό και Νότια Κορέα διασταυρώνουν σε λίγη ώρα τα ξίφη τους, με το ματς να έχει και χρώμα... Σούπερ Λίγκας. Βλέπετε, στην ενδεκάδα των συνδιοργανωτών, βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι ο βασικός δεξιός οπισθοφύλακας για την Τρι. Από την άλλη, στον πάγκο βρίσκεται ο Ορμπελίν Πινέδα, με τον χαφ της ΑΕΚ να μην έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής.
Η ενδεκάδα
Ράνγκελ - Σάντσες, Άλβαρες, Βάσκες, Γκαγιάρδο - Γκουτιέρες, Λίρα, Ρόμο - Αλβαράδο, Χιμένες, Κινιόνες
#StartingXI! 📋— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) June 19, 2026
Eleven Mexicans, united by the same badge and the support of an entire country. Let's go together! 💚🤍❤️#SomosMéxico pic.twitter.com/lB9OfT1e5o
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