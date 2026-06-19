Μεξικό - Νότια Κορέα: Βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, στον πάγκο ο Πινέδα

Γιάννης Πολιάς
Μεξικό - Νότια Κορέα: Βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, στον πάγκο ο Πινέδα
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Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα με τον Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ στην ενδεκάδα. Στον πάγκο ο Ορμπελίν Πινέδα.

Μεξικό και Νότια Κορέα διασταυρώνουν σε λίγη ώρα τα ξίφη τους, με το ματς να έχει και χρώμα... Σούπερ Λίγκας. Βλέπετε, στην ενδεκάδα των συνδιοργανωτών, βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι ο βασικός δεξιός οπισθοφύλακας για την Τρι. Από την άλλη, στον πάγκο βρίσκεται ο Ορμπελίν Πινέδα, με τον χαφ της ΑΕΚ να μην έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής.

Η ενδεκάδα

Ράνγκελ - Σάντσες, Άλβαρες, Βάσκες, Γκαγιάρδο - Γκουτιέρες, Λίρα, Ρόμο - Αλβαράδο, Χιμένες, Κινιόνες

@Photo credits: Associated Press

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