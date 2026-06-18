Η έβδομη ημέρα του Μουντιάλ 2026 ήταν γεμάτη γκολ, θέαμα και συγκινήσεις. Δείτε τα highlights.

Η έβδομη ημέρα του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με αγωνιστική πανδαισία! Η πρώτη αγωνιστική του 11ου και 12ου ομίλου επεφύλασσε έντονες συγκινήσεις, αρκετά γκολ και μια... γκέλα.

Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο πέταξε δύο βαθμούς (1-1) απέναντι στην αξιέπαινη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο δεύτερο ματς του 11ου ομίλου, η Κολομβία επιβλήθηκε 3-1 του Ουζμπεκιστάν, που έκανε την παρθενική του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στον 12ο όμιλο, στο ντέρμπι της πρεμιέρας, η Αγγλία κέρδισε με 4-2 την Κροατία του Μόντριτς, σε ένα παιχνίδι-διαφήμιση του αθλήματος. Στην άλλη αναμέτρηση, η Γκάνα «έκλεψε» τους τρεις βαθμούς από τον Παναμά (1-0), με τον Γιρένκι στο 90+5.

Δείτε τα highlights: