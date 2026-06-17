Πορτογαλία - Λ.Δ. Κονγκό: Σκόραρε με το... καλησπέρα ο Νέβες
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Η Πορτογαλία ανοίγει το σκορ κόντρα στο Κονγκό μόλις στο 6ο λεπτό με κεφαλιά του Νέβες.
Η Πορτογαλία κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και βγάζει από πάνω της την πίεση κόντρα στη Λ.Δ του Κονγκό. Μόλις στο 6ο λεπτό ο Νέτο έβγαλε γλυκιά σέντρα και ο Νέβες με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Ιβηρες. Οι Πορτογάλοι μπήκαν από νωρίς δυνατά στο ματς, έκλεισαν του Αφρικανούς στην περιοχή τους και έβαλαν δύσκολη. Η υπεροχή αυτή καρποφόρησε με το τέρμα του Νέβες.
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