Ο απίθανος Λιονέλ Μέσι έκανε χατ τρικ απέναντι στην Αλγερία και έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ένα ματς ήταν αρκετό για τον Λιονέλ Μέσι, που με συνοπτικές διαδικασίες έκανε χατ τρικ ενάντια στην Αλγερία και έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο 39χρονος σταρ έχει πλέον 16 τέρματα, όσα και ο παλαίμαχος Γερμανός, αφήνοντας πίσω του Ρονάλντο (15), Γκερντ Μίλερ (14) και Κιλιάν Μπαπέ (14), με τον Γάλλο βέβαια να έχει μπει κι αυτός φορτσάτος στο Μουντιάλ και όντας πολύ νεότερος σε ηλικία, να αποτελεί το φαβορί για να σπάσει, ενδεχομένως, το ρεκόρ του Pulga, αργά ή γρήγορα...