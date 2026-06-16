Οι οπαδοί της Αργεντινής μετέτρεψαν σε... Μπουένος Άιρες την «Times Square» της Νέας Υόρκης.

Ξεχάστε την... Νέα Υόρκη που ξέρατε! Οι οπαδοί της Αργεντινής έστησαν ξέφρενο πάρτι στην «Times Squares» για χάρη της Αλμπισελέστε.

Η Αργεντινή ρίχνεται στη... μάχη του Μουντιάλ 2026 την Τετάρτη (17/06, 04:00) απέναντι στην Αλγερία. Η... παρέα του Μέσι, στο «last dance» του Pulga βρίσκονται στον 10ο όμιλο μαζί με Αλγερία, Ιορδανία και Αυστρία.

Η χώρα της Νότιας Αμερικής έχει κατακτήσει το Μουντιάλ τρεις φορές και στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκήπτρα, καθώς το 2022 ήταν η τροπαιούχος του «Ζιλ Ριμέ» στο Κατάρ.

Για αρχή, οι οπαδοί τους έδωσαν -ήδη- τον παλμό στη Νέα Υόρκη.