Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Ισπανίας για τον αγώνα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, με τον τε Λα Φουέντε να μην παίρνει ρίσκα με τον Λαμίν Γιαμάλ,

Δεν παίρνει ρίσκα ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε με την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ και τον αφήνει στον πάγκο για την πρεμιέρα της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος και δεν θα δώσει από την αρχή το παρών στον αγωνιστικό χώρο, με τον προπονητή της Ρόχα να φυλάει και μια έκπληξη στο αρχικό σχήμα.

Ο λόγος για τον Γκάβι, ο οποίος θα ξεκινήσει βασικός σε επίσημο αγώνα της εθνικής του για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2023. Από εκεί και πέρα ο Ντε Λα Φουέντε εμπιστεύεται σε ακόμα ένα μεγάλο τουρνουά τον Ουνάι Σιμόν αντί του Νταβίντ Ράγια, ενώ η αμυντική γραμμή στελεχώνεται από τους Κουμπαρσί, Γιορέντε, Λαπόρτ και Κουκουρέγια.

Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Πέδρι και Γκάβι βρίσκονται στη μεσαία γραμμή, ενώ στην επίθεση δεσπόζουν τα ονόματα των Ογιαρθάμπαλ και Φεράν Τόρες.

Ισπανία: Ουνάι Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Πέδρι, Φεράν Τόρες, Γκάβι, Ογιαρθάμπαλ

Πράσινο Ακρωτήρι: Βοζίνια, Μπόρζες, Σίντνι Λόπες, Καμπράλ, Μορέιρα, Πίνα, Γιόβανε Καμπράλ, Μοντέιρο, Ντουάρτε, Λιβραμέντο, Μέντες