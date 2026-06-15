Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το 1-0 της Ακτής Ελεφαντοστού ενάντια στο Εκουαδόρ.

Το οριζόντιο δοκάρι σταμάτησε δύο φορές το Εκουαδόρ και μία την Ακτή Ελεφαντοστού, εντούτοις οι Ιβοριανοί πήραν τη νίκη, 1-0, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Ντιαλό στο 90ό λεπτό της αναμέτρησης και μπήκαν με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.