Ακτή Ελεφαντοστού - Εκουαδόρ 1-0: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το 1-0 της Ακτής Ελεφαντοστού ενάντια στο Εκουαδόρ.
Το οριζόντιο δοκάρι σταμάτησε δύο φορές το Εκουαδόρ και μία την Ακτή Ελεφαντοστού, εντούτοις οι Ιβοριανοί πήραν τη νίκη, 1-0, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Ντιαλό στο 90ό λεπτό της αναμέτρησης και μπήκαν με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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