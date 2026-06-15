Μεγάλη νίκη για την Ακτή Ελεφαντοστού, που επιβλήθηκε 1-0 του Εκουαδόρ χάρη σε γκολ του Ντιαλό στο 90ό λεπτό.

Με το δεξί μπήκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Ακτή Ελεφαντοστού, που λύγισε με 1-0 το Εκουαδόρ σε ένα ματς με τρία δοκάρια και έπιασε τη Γερμανία στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του 5ου ομίλου. Σημειώνεται πως αυτή ήταν η πρώτη ήττα για τον Ισημερινό μετά τον Σεπτέμβριο του 2024...

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και είχαν άστοχα σουτ με τους Καϊσέδο (2'), Βαλένσια (11') και Γεμπόα (14'), πριν οι Ιβοριανοί αναγκάσουν τον Γκαλίντες στις πρώτες του επεμβάσεις σε προσπάθειες των Τουρέ (17') και Ουαχί (18').

Στο 23', το Εκουαδόρ άγγιξε το 1-0 αλλά το δυνατό σουτ του Γεμπόα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, με την προσπάθεια του Μίντα στο 30ό λεπτό να έχει την ίδια κατάληξη! Εντέλει, με το γυριστό του Σινγκό στο 45+2' να είναι άστοχο, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Ακτή να είναι πιο κινητική και μάλιστα να έχει και αυτή οριζόντιο δοκάρι σε κοντινή προβολή του Ουαχί στο 52'! Έξι λεπτά αργότερα, το σουτ του Ντιομαντέ πέρασε ψηλά άουτ, με το Εκουαδόρ να απειλεί ξανά μετά από ώρα με σουτ του Πλάτα που σταμάτησε ο Φοφανά στο 68'.

Και ενώ όλα έδειχναν πως το 0-0 θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, εντούτοις ο Ντιαλό είχε άλλη άποψη, καθώς σκόραρε με πλασέ μέσα από την περιοχή στο 90' μετά από γύρισμα του Σινγκό και χάρισε στην Ακτή μια μεγάλη νίκη!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ακτή Ελεφαντοστού: Γ. Φοφανά – Ντουέ (89' Κοσουνού), Σινγκό, Αγκμπαντού, Κόναν - Ντιομαντέ, Σ. Φοφανά (77' Σανγκαρέ), Κεσιέ, Τουρέ (56' Ντιαλό) - Πεπέ (77' Ουλάι), Ουαχί (56' Μπονί)

Εκουαδόρ: Γκαλίντες - Ορντόνιες, Πάτσο, Ινκάπιε - Μίντα (56' Ανγκούλο), Φράνκο (62' Πορόζο), Καϊσέδο, Βίτε - Πλάτα, Βαλένσια (77' Ροντρίγκες), Γεμπόα (62' Πρεσιάδο)