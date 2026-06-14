Γερμανία - Κουρασάο: Τα highlights από την επτάρα των Πάντσερ (vid)
Το φαβορί βρυχήθηκε στην πρεμιέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά τις προσπάθειες της Σταχτοπούτας να δείξει θάρρος. Το Κουρασάο στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε φόβο και ισοφάρισε τη Γερμανία με το παρθενικό του γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ, όμως η συνέχεια δεν ήταν αυτή που ήλπιζε...
Τα Πάντσερ άλλωστε δικαίωσαν τον τίτλο τους και με όπλο τον επιθετικό πλουραλισμό διέλυσαν το νησάκι της Καραϊβικής με 7-1 για να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την επτάρα της Γερμανίας στο βίντεο που ακολουθεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.