Η Γερμανία σκόρπισε τον τρόμο απέναντι στο Κουρασάο και με έξι διαφορετικούς σκόρερ έφτασε σε μια άνετη νίκη με 7-1 στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ.

Το φαβορί βρυχήθηκε στην πρεμιέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά τις προσπάθειες της Σταχτοπούτας να δείξει θάρρος. Το Κουρασάο στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε φόβο και ισοφάρισε τη Γερμανία με το παρθενικό του γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ, όμως η συνέχεια δεν ήταν αυτή που ήλπιζε...

Τα Πάντσερ άλλωστε δικαίωσαν τον τίτλο τους και με όπλο τον επιθετικό πλουραλισμό διέλυσαν το νησάκι της Καραϊβικής με 7-1 για να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την επτάρα της Γερμανίας στο βίντεο που ακολουθεί.