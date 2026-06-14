Γερμανία - Κουρασάο: Αχαλίνωτα Πάντσερ για το 7-1 (vid)
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Ακόμα ένα γκολ για τη Γερμανία, η οποία έφτασε σε σκορ επιπέδου... Βραζιλίας 2014 γράφοντας το 7-1 απέναντι στο Κουρασάο με τον Κάι Χάβερτς.
Η Γερμανία έδωσε ένα γερό μάθημα απέναντι στο Κουρασάο, το οποίο τιμώρησε και με έβδομο γκολ πριν από το φινάλε. Στο 87΄συγκεκριμένα ο Κάι Χάβερτς βρέθηκε σε θέση βολής και σημείωσε το 7-1 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Πάντσερ στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ.
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