Ακόμα ένα γκολ για τη Γερμανία, η οποία έφτασε σε σκορ επιπέδου... Βραζιλίας 2014 γράφοντας το 7-1 απέναντι στο Κουρασάο με τον Κάι Χάβερτς.

Η Γερμανία έδωσε ένα γερό μάθημα απέναντι στο Κουρασάο, το οποίο τιμώρησε και με έβδομο γκολ πριν από το φινάλε. Στο 87΄συγκεκριμένα ο Κάι Χάβερτς βρέθηκε σε θέση βολής και σημείωσε το 7-1 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Πάντσερ στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ.