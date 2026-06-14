Μουντιάλ 2026: Ποιος είναι ο Ιρανκούντα που «τσάκισε» την Τουρκία
Με το δεξί ξεκίνησε η πορεία της Αυστραλίας στο φετινό Μουντιάλ, καθώς οι ποδοσφαιριστές του Τόνι Πόποβιτς αν και αουτσάιντερ, νίκησαν με 2-0 την Τουρκία, στον πρώτο αγώνα των δυο χωρών για τον 4ο όμιλο, νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/6).
Τα «καγκουρό» πήραν το τρίποντο χωρίς να εντυπωσιάσουν, με τον κίπερ Μπιτς να δίνει το «παρών» και να σταματάει τις προσπάθειες των Τούρκων όποτε χρειάστηκε, όμως ο δρόμος για το τρίποντο άνοιξε από έναν 20χρονο που...σπάει συνεχώς ρεκόρ.
Ο Νέστορι Ιρανκούντα ήταν ο παίκτης που έσυρε τον χορό στο 27ο λεπτό. Μετά από βαθιά μπαλιά, ο νεαρός στράικερ κατέβασε την μπάλα και «έακασε» μια απίθανη ντρίμπλα στον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να βρεθεί απέναντι από τον Τσακίρ, τον οποίο... εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0.
Με καταγωγή από την Τανζανία και γεννηθείς το 2006, όταν οι «Socceroos» αγωνίζονταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας και έμεναν εκτός δύσκολα από την μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου Ιταλία, ο Ιρανκούντα είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει.
Μετράει 6 γκολ σε 16 συμμετοχές με το εθνόσημο, ενώ το ταλέντο του ήταν εμφανές από νωρίς, αφού πριν δυο χρόνια η Μπάγερν Μονάχου τον είχε κάνει δικό της. Πλέον αγωνίζεται για λογαριασμό της Γουότφορντ, με την οποία φέτος είχε μια γεμάτη σεζόν, με 42 ματς (4 γκολ και 5 ασίστ ο απολογισμός).
Ο 20χρονος «διαλύει» τα ρεκόρ, αφού με το γκολ του έγινε ο νεότερος Αυστραλός που σκοράρει σε Μουντιάλ, ενώ παράλληλα είναι ο νεότερος που πέτυχε χατ-τρικ στο πρωτάθλημα της χώρας, ο νεότερος που φτάνει τις 50 συμμετοχές (σσ στο αυστραλιανό πρωτάθλημα) και ο παίκτης που πέτυχε τα περισσότερα γκολ στην A-League ως teenager!
🇦🇺💎 Records held by Nestory Irankunda (20)...— EuroFoot (@eurofootcom) June 14, 2026
🥇 YOUNGEST scorer of hat-trick in A-League history
🥇 YOUNGEST player to reach 50 A-League appearances:
🥇 Most goals by a teenager in A-League history (at the time)
🥇 YOUNGEST Australia player to score at a World Cup! 🆕 pic.twitter.com/1qgUmKyjSW
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