Ο Νέστορι Ιρανκούντα με ένα καταπλητικό γκολ άνοιξε το δρόμο, ώστε η Αυστραλία να κερδίσει με 2-0 την Τουρκία.

Με το δεξί ξεκίνησε η πορεία της Αυστραλίας στο φετινό Μουντιάλ, καθώς οι ποδοσφαιριστές του Τόνι Πόποβιτς αν και αουτσάιντερ, νίκησαν με 2-0 την Τουρκία, στον πρώτο αγώνα των δυο χωρών για τον 4ο όμιλο, νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/6).

Τα «καγκουρό» πήραν το τρίποντο χωρίς να εντυπωσιάσουν, με τον κίπερ Μπιτς να δίνει το «παρών» και να σταματάει τις προσπάθειες των Τούρκων όποτε χρειάστηκε, όμως ο δρόμος για το τρίποντο άνοιξε από έναν 20χρονο που...σπάει συνεχώς ρεκόρ.

Ο Νέστορι Ιρανκούντα ήταν ο παίκτης που έσυρε τον χορό στο 27ο λεπτό. Μετά από βαθιά μπαλιά, ο νεαρός στράικερ κατέβασε την μπάλα και «έακασε» μια απίθανη ντρίμπλα στον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να βρεθεί απέναντι από τον Τσακίρ, τον οποίο... εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0.

Με καταγωγή από την Τανζανία και γεννηθείς το 2006, όταν οι «Socceroos» αγωνίζονταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας και έμεναν εκτός δύσκολα από την μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου Ιταλία, ο Ιρανκούντα είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει.

Μετράει 6 γκολ σε 16 συμμετοχές με το εθνόσημο, ενώ το ταλέντο του ήταν εμφανές από νωρίς, αφού πριν δυο χρόνια η Μπάγερν Μονάχου τον είχε κάνει δικό της. Πλέον αγωνίζεται για λογαριασμό της Γουότφορντ, με την οποία φέτος είχε μια γεμάτη σεζόν, με 42 ματς (4 γκολ και 5 ασίστ ο απολογισμός).

Ο 20χρονος «διαλύει» τα ρεκόρ, αφού με το γκολ του έγινε ο νεότερος Αυστραλός που σκοράρει σε Μουντιάλ, ενώ παράλληλα είναι ο νεότερος που πέτυχε χατ-τρικ στο πρωτάθλημα της χώρας, ο νεότερος που φτάνει τις 50 συμμετοχές (σσ στο αυστραλιανό πρωτάθλημα) και ο παίκτης που πέτυχε τα περισσότερα γκολ στην A-League ως teenager!