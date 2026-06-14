Με σκόρερ τους Ιρανκούντα (27') και Μέτκαλφ (75'), η Αυστραλία «σόκαρε» την Τουρκία, επικράτησε με 2-0 και ξεκίνησε με το δεξί στο Μουντιάλ.

Με τον απόλυτα ιδανικό τρόπο ξεκίνησε το φετινό Μουντιάλ για την Αυστραλία, που επικράτησε με 2-0 (Ιρανκούντα 27', Μέτκαλφ 75') της Τουρκίας στην πρώτη αγωνιστική του 4ου γκρουπ και σε ένα αποτέλεσμα που «σόκαρε» τον ποδοσφαιρικό πλανήτη! Οι παίκτες του Πόποβιτς ήταν κυνικοί, ο κίπερ Μπιτς σταμάτησε τις προσπάθειες των Τούρκων και τα «καγκουρό» πήραν ένα τεράστιο τρίποντο που τους βάζει για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης.

Το ματς:

Η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα πήρε τα ηνία του ματς από νωρίς και απείλησε ουσιαστικά για πρώτη φορά στο 7', όταν ο Γκιουλέρ εκτέλεσε άστοχα από καλή θέση.

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε ξανά σε πλεονεκτική θέση στο 27', όμως το πλασέ του κατέληξε στην αγκαλιά του Μπιτς. Στην εξέλιξη της φάσης, τα «καγκουρό» έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Ιρανκούντα βρέθηκε απέναντι από τον Τσακίρ (μετά από ωραία ντρίμπλα στον αμυντικό) και εκτέλεσε υποδειγματικά για το 1-0!

Τρία λεπτά αργότερα (30') οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την ισοφάριση, αλλά το δυνατό σουτ του Μπαρντακτσί σταμάτησε στο δοκάρι του Μπιτς. Το παιχνίδι απέκτησε «τρελό» ρυθμό με την μπάλα συνεχώς πάνω-κάτω. Ο Γκιουλέρ απείλησε ξανά με μακρινό αλλά άστοχο σουτ (42') ενώ η προσπάθεια του σκόρερ Ιρανκούντα σταμάτησε στον Τσακίρ (45') στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους παίκτες των τυπικά φιλοξενούμενων να πιέζουν «ασφυκτικά» για το 1-1, όμως η Αυστραλία είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 54', με τον Τσακίρ να διώχνει με υπερένταση την κεφαλιά του Σούταρ. Παρόμοια αντίδραση είχε και ο Μπιτς στο 57ο λεπτό, στην ωραία εκτέλεση φάουλ του Γκιουλέρ.

Η πίεση των Τούρκων συνεχίστηκε, με τον Τσελίκ να βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο πλάι της περιοχής αλλά τον Μπιτς να αποκρούει την προσπάθειά του στο 72'. Κόντρα στη ροή του ματς όμως, οι Αυστραλοί βρήκαν και δεύτερο γκολ! Μετά από κλέψιμο στο κέντρο, ο Μέτκαλφ βρήκε χώρο και έκανε το σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στη γωνία του Τσακίρ για το 2-0 στο 75'.

Δυο λεπτά μετά (77') ο Αρκτούρκογλου βρέθηκε σε προφανή θέση για γκολ, όμως το τελείωμά του (με βολ-πλανέ) κατέληξε πάνω στον Μπιτς. Παρότι το παιχνίδι έμεινε στο μισό γήπεδο των Αυστραλών, η τυπικά φιλοξενούμενη δεν μπόρεσε να βρει «κλασική» φάση (πέρα από ένα φάουλ του Τσαλχάνογλου στο 86') μέχρι το φινάλε, με το τελικό σφύριγμα να βρίσκει θριαμβευτές τα «καγκουρό».

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Τσιρκάτι, Σούταρ, Μπέρτζες, Ιταλιάνο (74' Γκέρια), Μπος (84' Μπεχίτς), Ο'Νιλ, Όκον-Ένγκστλερ (84' Ίρβιν), Μέτκαλφ, Ιρανκούντα (61' Βελούπιλεϊ), Τουρέ (74' Γενγκί).

Τουρκία (Βιτσέντσο Ιταλιάνο): Τσακίρ, Τσελίκ (81' Μουλντόυρ), Ντεμιράλ, Μπαρντακτσί, Καντιόγλου, Γιουκσέκ (81' Οζτσάν), Τσαλχάνογλου, Κοκτσού (62' Ακγκούν), Γκιουλέρ, Γιλμάζ (46' Γιλντίζ), Αρκτούρκογλου (85' Γκουλ).