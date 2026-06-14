Η Αυστραλία επικράτησε 2-0 της Τουρκίας χάρη στα γκολ των Ιρανκούντα (27') και Μέτκαλφ (75'). Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Το πρώτο... σοκ του φετινού Μουντιάλ έμελλε να έρθει νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/6), καθώς η Αυστραλία επικράτησε με 2-0 της Τουρκίας, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 4ο όμιλο της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Τόνι Πόποβιτς παρουσιάστηκε κυνική, σκοράροντας στο 27ο λεπτό σε αντεπίθεση με τον Ιρανκούντα, ενώ πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 75' με σουτ εκτός περιοχής του Μέτκαλφ, σε αντίθεση με εκείνη του Βιντσέντσο Μοντέλα που δεν δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες.

Δείτε τα highlighs: