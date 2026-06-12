Η κακή εμφάνιση της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ με το Μεξικό άφησε... άφωνους τους παλαίμαχους σταρ της Μπαφάνα Μπαφάνα.

Σε ένα ματς το οποίο ολοκλήρωσε με εννέα παίκτες, η Νότια Αφρική ηττήθηκε 2-0 από το Μεξικό στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έχει από τώρα δύσκολο έργο αναφορικά με την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Ενδεικτική είναι η αντίδραση των παλαίμαχων σταρ της Μπαφάνα Μπαφάνα, Μπένεντικτ ΜακΚάρθι, Άαρον Μοκοένα και Κουίντον Φόρτσουν, που βρέθηκαν σε εκπομπή του Sporty TV και όταν ρωτήθηκαν τι πήγε στραβά δεν μπόρεσαν να αρθρώσουν λέξη, με το κανάλι να πηγαίνει άρον άρον σε διαφημίσεις...