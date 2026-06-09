Το Μουντιάλ είναι προ των πυλών και το Gazzetta παρουσιάζει τον απόλυτο οδηγό με όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Λίγες μόνο ημέρες μας χωρίζουν πια από την πρεμιέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, με το Gazzetta να παρουσιάζει τον απόλυτο οδηγό για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού!

Οι 48, πλέον, ομάδες που μετέχουν στον θεσμό στο πιάτο σας, με πλήρη ρόστερ αλλά και ειδική μνεία στους βασικότερους συντελεστές τους και την ιστορία τους στον θεσμό. Από τα φαβορί και στις... Σταχτοπούτες, μέχρι εκείνους που θέλουν αν κάνουν τη διαφορά ή το δικό τους step up στη διοργάνωση.

Κάθε όμιλος έχει περάσει από το... μικροσκόπιο της ομάδας του Gazzetta, ενώ στον οδηγό θα βρείτε και τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους 104 αγώνες του Μουντιάλ, με έντεκα εξ αυτών να βρίσκονται επί αμερικανικού εδάφους, τρία επί μεξικανικού και δύο επί καναδικού.

Φυσικά, αναλυτικά υπάρχει και το πρόγραμμα των αγώνων, οι οποίοι αναμένεται να διεξαχθούν σε ποικίλες ώρες, από τις επτά το πρωί έως τις επτά το απόγευμα ώρα Ελλάδας, λόγω της μεγάλης διαφοράς με την άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού.

Τη δική τους γωνία έχουν και οι μεγαλύτεροι αστέρες του θεσμού, από τους οποίους οι χώρες τους περιμένουν να λάμψουν. Από το Last Dance του Μέσι, του Ρονάλντο και του Μόντριτς, στη δίψα του Γιαμάλ, του Κέιν και του Μπαπέ. Οι δε συντάκτες του σάιτ έκαναν τις δικές τους προβλέψεις για όλα όσα περιμένουμε να δούμε αρχικά στη φάση των ομίλων, η οποία περιλαμβάνει για πρώτη φορά δώδεκα γκρουπ!

Το Μουντιάλ λοιπόν είναι προ των πυλών και το Gazzetta δεν θα μπορούσε να λείπει. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε, είναι εδώ με ένα κλικ...