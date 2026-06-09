Μουντιάλ 2026: To Ιράν καταγγέλλει πως ανακλήθηκαν τα εισιτήρια των φιλάθλων του

Η Ιρανική Ομοσπονδία κατήγγειλε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσε τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοι της ομάδας.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν ανακοίνωσε την Τρίτη (09/06) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τα εισιτήρια για τους αγώνες των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατηγορώντας την διοργανώτρια ότι παρεμπόδισε την προσέλευση Ιρανών οπαδών στα γήπεδα της χώρας.

Οι ΗΠΑ έχουν βάλει μια σειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια στο Ιράν ενόψει της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης έκδοσης βίζας για ορισμένα μέλη του προσωπικού της ομάδας, τη στιγμή που οι δύο χώρες παραμένουν σε πόλεμο, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα της Μέσης Ανατολής στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Με λιγότερες από τρεις ημέρες να απομένουν μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026... οι Ηνωμένες Πολιτείες ενήργησαν για άλλη μια φορά για να εμποδίσουν την παρουσία Ιρανών οπαδών στα στάδια που φιλοξενούν τους τρεις αγώνες της εθνικής ομάδας για τη φάση των ομίλων», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

Iran's football federation says its ticket allocation for the FIFA World Cup has been withdrawn just days before football's global showpiece begins, leaving fans unable to attend their team's matches.



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Θυμίζουμε ότι κάθε ομοσπονδία από τις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά δικαιούται να λάβει και να διανείμει το 8% της χωρητικότητας του σταδίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ιράν είχε ήδη ξεκινήσει την πώληση εισιτηρίων για τους αγώνες της φάσης των ομίλων εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, του Βελγίου και της Αιγύπτου, αφού έλαβε την ποσόστωσή του και τώρα υποστήριζει πως αυτά τα εισιτήρια έχουν ανακληθεί.

«Ωστόσο, σε μια απροσδόκητη κίνηση, η κατανομή που είχε χορηγηθεί στην Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει αποσυρθεί και, υπό τις παρούσες συνθήκες, η ομοσπονδία δεν είναι σε θέση να παράσχει ούτε ένα εισιτήριο στους οπαδούς της εθνικής ομάδας».

Η Ομοσπονδία χαρακτήρισε την κίνηση ως «αντίθετη με το πνεύμα που διέπει τους διεθνείς αγώνες και την αρχή της ισότητας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών», ενώ παράλληλα κάλεσε τη FIFA και τους διοργανωτές του τουρνουά «να τηρήσουν τις αρχές της ουδετερότητας, της δικαιοσύνης και των καθιερωμένων κανονισμών, ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες στους Ιρανούς οπαδούς», με την FIFA και τις ΗΠΑ να μην έχουν σχολιάσει ακόμη δημόσια τις ιρανικές κατηγορίες.

Η καταγγελία αυτή είναι η τελευταία διαμάχη αναφορικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά από ζητήματα με τις βίζες, τα οποία, σύμφωνα με την Τεχεράνη, εμπόδισαν περίπου 15 μέλη του διοικητικού και διοικητικού προσωπικού της αντιπροσωπείας της να εισέλθουν στις ΗΠΑ.

Η αυξανόμενη ένταση ώθησε επίσης τη χώρα της Μέσης Ανατολής να ανακοινώσει ότι μεταφέρει την προπονητική βάση της ομάδας στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικό αντί για το Τουσόν της Αριζόνα, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.