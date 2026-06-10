Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει και το Gazzetta σας παρουσιάζει τις ομάδες που περιμένουμε να μας εκπλήξουν.

Η πρώτη σέντρα στο φετινό Μουντιάλ είναι... μια ανάσα, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου (22:00), Μεξικό και Νότιος Αφρική ανοίγουν την αυλαία της διοργάνωσης στη Βόρειο Αμερική.

Όπως σε κάθε θεσμό, έτσι και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, υπάρχουν τα φαβορί για το τρόπαιο, τα αουτσάιντερ, αλλά και μια άλλη, πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία, η λεγόμενη «Dark Horses», δηλαδή, οι ομάδες που περιμένουμε να μας εκπλήξουν με την παρουσία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Gazzetta σας παρουσιάζει τις δικές του χώρες-εκπλήξεις για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά αυτού του καλοκαιριού.

Νορβηγία

Πρώτη και καλύτερη φυσικά η παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ, μια ομάδα που στα προκριματικά κυριολεκτικά σάρωσε με την παρουσία της, κερδίζοντας μάλιστα πολύ εύκολα εντός-εκτός έδρας την Ιταλία, και εν τέλει αφήνοντάς την (έμμεσα) εκτός θεσμού. Συνολικά, οι Νορβηγοί έβαλαν 37 γκολ, με τον Χάαλαντ να σταματάει στα...16.

Οι «Βίκινγκς» επιστρέφουν σε Μουντιάλ σχεδόν 30 χρόνια μετά, έχοντας κατά πολλούς το κορυφαίο ρόστερ της ιστορίας, αφού πέραν του στράικερ της Σίτι, υπάρχουν επίσης οι Έντεγκαρντ, Σέρλοθ, Όσκαρ Μπομπ και Ριέρσον. Παρότι βρίσκονται σε έναν δύσκολο όμιλο μαζί με Γάλλους, Σενεγαλέζους και Ιρακινούς, όλος ο φίλαθλος κόσμος περιμένει και πιστεύει πως θα δει πολύ ωραία πράγματα από το σύνολο του Σολμπάκεν.

Σενεγάλη

Πηγαίνοντας στην ήπειρο της Αφρικής, πολλοί θα σκεφτούν το Μαρόκο, που άλλωστε έδωσε τα διαπιστευτήριά του στην προηγούμενη διοργάνωση του Κατάρ, φτάνοντας έως τα ημιτελικά. Όμως εκτός από την ομάδα του Ελ Καμπί, υπάρχει και η Σενεγάλη, η εν δυνάμει πρωταθλήτρια Αφρικής, σε εκείνο τον επεισοδιακό τελικό του περασμένου Ιανουαρίου.

Η... αρμάδα του Πάπε Τιαό έφτασε στην τελική φάση αήττητη (σσ στα προκριματικά), ενώ διαθέτει ένα ρόστερ που συνδυάζει την εμπειρία ποδοσφαιριστών όπως οι Μανέ, Μεντί, Κουλιμπάλι και την φρεσκάδα των πιο νεαρών Τζάκσον, Καμαρά και Μαλίκ-Ντιούφ. Είναι στο γκρουπ με την προαναφερθείσα Νορβηγία, όμως η δυνατότητα που υπάρχει φέτος για πρόκριση στα νοκ-άουτ των 8 καλύτερων τρίτων ομάδων, μας κάνει να πιστεύουμε πως οι Αφρικανοί όχι μόνο θα βρεθούν εκεί, αλλά θα κάνουν μια πορεία που θα εκπλήξει.

Senegal's group stage fixtures at the 2026 FIFA World Cup:



◉ 16/06: vs. France 🇫🇷

◉ 23/06: vs. Norway 🇳🇴

◉ 26/06: vs. Iraq 🇮🇶



Where will they finish in Group I? 🇸🇳 pic.twitter.com/KJY12Rw9dd June 4, 2026

Ιαπωνία

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την παρουσία των Ιαπώνων στα γήπεδα του Κατάρ το 2022, όταν «σόκαραν» με το ίδιο σκορ (2-1) Γερμανούς και Ισπανούς στον 5ο όμιλο, παίρνοντας μάλιστα την πρώτη θέση αυτού. Ο αποκλεισμός τους μπορεί να ήρθε αμέσως («16») από την Κροατία στα πέναλτι, αλλά άφησαν υποσχέσεις για τη διοργάνωση που αρχίζει σε λίγες ημέρες.

Μάλιστα, έχουν να...δείξουν και την πρόσφατη -φιλική- νίκη (3-2) κόντρα στην Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ» τον Μάρτιο, δείγμα της σοβαρότητας αλλά και της ικανότητας που διαθέτουν. Ο προπονητής Μοριγιάσου μπορεί να μην έχει διαθέσιμο τον Μιτόμα ελέω τραυματισμού, όμως η αποστολή του είναι γεμάτη με παίκτες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Παίζοντας με το πολύ επιθετικό 3-4-3, οι Ασιάτες πηγαίνουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού για να «σοκάρουν» ξανά τον κόσμο, αυτή τη φορά σε όμιλο με Ολλανδία, Σουηδία και Τυνησία.

🇯🇵📈 Japan have never progressed past the Round of 16 at a World Cup.



Won't get any easier this summer. Potential Round of 32 opponents depending on how they finish:



🥇 Finish 1st → Morocco 🇲🇦

🥈 Finish 2nd → Brazil 🇧🇷

🥉 Finish 3rd → France 🇫🇷



📊 @fmeetsdata pic.twitter.com/aRpCROFtDQ June 5, 2026

Εκουαδόρ

Η πορεία της ομάδας του Σεμπαστιάν Μπεκασέσε στα προκριματικά του Μουντιάλ σε κάνει να πιστεύεις πως το Εκουαδόρ έχει πολλά να μας δώσει σε αυτό το τουρνουά. Τερμάτισε στην 2η θέση, πίσω μονάχα από την Αργεντινή του Μέσι, έχοντας μόλις δυο ήττες σε 18 παιχνίδια και πηγαίνει με φόρα στο τουρνουά που για εκείνο είναι «εντός των συνόρων».

Το ρόστερ έχει ποδοσφαιριστές όπως οι Καϊσέδο, Ινκαπιέ, Πάτσο και Εστουπινιάν, ενώ έχει μάθει να αγωνίζεται με ένα κλασικό 4-4-2 που δεν επιτρέπει πολλά-πολλά στους αντιπάλους, απόδειξη ότι στα προκριματικά δέχθηκε μόλις 5 γκολ (!), όμως υπάρχει ανησυχία όσον αφορά το σκοράρισμα. Και αφού αγνοούν την πρόκριση στα νοκ-άουτ από το 2006, μάλλον ήρθε η ώρα για... εκπλήξεις κόντρα σε Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Κουρασάο.