Γερμανία: Οριστικά εκτός Μουντιάλ ο Λέναρτ Καρλ
Τεράστιο πλήγμα για την εθνική Γερμανίας, καθώς ο Λέναρτ Καρλ θα χάσει οριστικά το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ανυπομονούσε για την παρθενική του εμφάνιση στη διοργάνωση, όμως στάθηκε εξαιρετικά άτυχος λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα.
Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν το φιλικό των Πάντσερ με τις ΗΠΑ, αποκάλυψε πως ο παίκτης του τραυματίστηκε στην προπόνηση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν. Οι ιατρικές εξετάσεις και η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο άσος των Βαυαρών στο Σικάγο έδειξαν ότι υπέστη ρήξη μυϊκών ινών.
Η σοβαρότητα της κατάστασης καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ και πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο του να επιστρέψει άμεσα στο Μόναχο.
🚨❌ EXCL | Lennart Karl will miss the World Cup.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 5, 2026
The 18 y/o FC Bayern gem suffered a muscle fibre tear during Germany’s final training session in Chicago today. The injury was confirmed by an MRI scan.
The final decision regarding his treatment is currently being made. His… pic.twitter.com/RCJXg96WJc
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