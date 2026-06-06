Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν για την εθνική Γερμανίας, που θα στερηθεί τον τραυματία Λέναρτ Καρλ στο Μουντιάλ του 2026.

Τεράστιο πλήγμα για την εθνική Γερμανίας, καθώς ο Λέναρτ Καρλ θα χάσει οριστικά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ανυπομονούσε για την παρθενική του εμφάνιση στη διοργάνωση, όμως στάθηκε εξαιρετικά άτυχος λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν το φιλικό των Πάντσερ με τις ΗΠΑ, αποκάλυψε πως ο παίκτης του τραυματίστηκε στην προπόνηση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν. Οι ιατρικές εξετάσεις και η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο άσος των Βαυαρών στο Σικάγο έδειξαν ότι υπέστη ρήξη μυϊκών ινών.

Η σοβαρότητα της κατάστασης καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ και πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο του να επιστρέψει άμεσα στο Μόναχο.