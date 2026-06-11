Το Μουντιάλ ξεκινά απόψε το βράδυ (10μμ) και το Gazzetta καταγράφει τους αριθμούς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου, η καρδιά του ποδοσφαίρου θα χτυπά σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με το Παγκόσμιο Κύπελλο να τραβά τα βλέμματα με 48 ομάδες αυτή τη φορά. Και μπορεί το εν λόγω νούμερο να είναι από τα πιο σημαντικά, εντούτοις οι μουντιαλικοί αριθμοί που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι πολλοί παραπάνω.

Ποιος είναι ο γηραιότερος παίκτης και ποιος ο νεαρότερος; Ποια ομάδα έχει το πιο μεγάλο, ηλικιακά, ρόστερ και ποια τους πιο... κοντούς ποδοσφαιριστές; Όλα τα ερωτήματα βρίσκουν απάντηση στις παρακάτω γραμμές...

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παίκτες

Το απίθανο ρεκόρ του Εσάμ Ελ Χανταρί, που το 2018 έγινε ο γηραιότερος παίκτης που αγωνίστηκε σε τελική φάση Μουντιάλ σε ηλικία 45 ετών, είναι ασφαλές, καθώς ο μεγαλύτερος στο εν λόγω τουρνουά, θα είναι ο Κρεγκ Γκόρντον, μόλις... 43 ετών και 162 ημερών την ημέρα που θα γίνει η πρεμιέρα.

Κρεγκ Γκόρντον (Σκωτία) – 43 ετών και 162 ημερών Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) – 41 ετών και 126 ημερών Γκιγιέρμο Οτσόα (Μεξικό) – 40 ετών και 333 ημερών Λούκα Μόντριτς (Κροατία) – 40 ετών και 275 ημερών Έντιν Τζέκο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) – 40 ετών και 86 ημερών Μάνουελ Νόιερ (Γερμανία) – 40 ετών και 76 ημερών Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι) – 40 ετών και 8 ημερών Φερνάντο Μουσλέρα (Ουρουγουάη) – 39 ετών και 360 ημερών Γιούτο Ναγκατόμο (Ιαπωνία) – 39 ετών και 272 ημερών Ερνάν Γκαλίντες (Ισημερινός) – 39 ετών και 73 ημερών

Οι μικρότεροι σε ηλικία παίκτες

Ούτε όσον αφορά στον νεαρότερο παίκτη που παίζει σε Παγκόσμιο Κύπελλο θα δούμε κάποιο ρεκόρ να σπάει, καθώς ο Νόρμαν Γουάιτσαϊντ, που έπαιξε με τη Βόρεια Ιρλανδία το 1982 σε ηλικία 17 ετών και 40 ημερών θα διατηρήσει τα πρωτεία. Πιο μικρός σε ηλικία στη φετινή διοργάνωση, θα είναι την ημέρα της πρεμιέρας ο Μεξικανός Χιλμπέρτο Μόρα, μόλις 17 ετών και 240 ημερών.

Χιλμπέρτο Μόρα (Μεξικό) – 17 ετών και 240 ημερών Ούγκο Σοχούρεκ (Τσεχία) – 18 ετών και 4 ημερών Λέναρτ Καρλ (Γερμανία) – 18 ετών και 109 ημερών Ιμπραΐμ Μπαγιέ (Σενεγάλη) – 18 ετών και 138 ημερών Χάμζα Αμπντελκαρίμ (Αίγυπτος) – 18 ετών και 161 ημερών Μπάρα Σαπόκο Ντιαγέ (Σενεγάλη) – 18 ετών και 162 ημερών Μλάντεν Γιούρκας (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) – 18 ετών και 247 ημερών Αγιούμπ Μπουαντί (Μαρόκο) – 18 ετών και 252 ημερών Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) – 18 ετών και 263 ημερών Ραγιάν Ελουμί (Τυνησία) – 18 ετών και 267 ημερών

Τα μεγαλύτερα σε ηλικία ρόστερ

Μπορεί ο γηραιότερος παίκτης του φετινού Μουντιάλ να είναι Σκωτσέζος, εντούτοις τον υψηλότερο ηλικιακό μέσο όρο σε ρόστερ, τον εντοπίζουμε στον Παναμά, με Ιράν και Κολομβία να ακολουθούν και να συμπληρώνουν την τριάδα, που αποτελείται από ομάδες με μέσο όρο άνω των 30.

Παναμάς – 30,4 έτη Ιράν – 30,3 έτη Κολομβία – 30,1 έτη Πράσινο Ακρωτήρι – 29,7 έτη Κατάρ – 29,5 έτη Βραζιλία – 29,2 έτη Σκωτία – 29,2 έτη Λ.Δ. Κονγκό – 29,1 έτη Αίγυπτος – 29,1 έτη Αργεντινή – 29,1 έτη

Τα μικρότερα σε ηλικία ρόστερ

Αναφορικά με τα πιο νεαρά ρόστερ, μπορούμε να βρούμε τέσσερα τα οποία έχουν μέσο όρο κάτω των 26 ετών. Την πρωτιά στην εν λόγω λίστα έχει η Ακτή Ελεφαντοστού, με 25,3, ενώ ακολουθεί το Εκουαδόρ με 25,5. Μαρόκο και Βοσνία δε, μοιράζονται την τρίτη θέση, με 25,9.

Ακτή Ελεφαντοστού – 25,3 έτη Ισημερινός – 25,5 έτη Μαρόκο – 25,9 έτη Βοσνία/Ερζεγοβίνη – 25,9 έτη Τυνησία – 26,1 έτη Ηνωμένες Πολιτείες – 26,0 έτη Ιαπωνία – 26,0 έτη Καναδάς – 26,2 έτη Γαλλία – 26,3 έτη Ολλανδία – 26,5 έτη

Οι ψηλοί και οι κοντοί

Αναφορικά με τα ρόστερ που έχουν τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο μέσο όρο ύψους, παρατηρείται πως τις έντεκα πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ αντίστοιχα στις τελευταίες βρίσκουμε ομάδες κυρίως από την αραβική χερσόνησο και τη Νότια Αμερική.

Βοσνία και Ερζεγοβίνη – 187,2 εκ. Νορβηγία – 187,2 εκ. Σουηδία – 186,2 εκ. Βέλγιο – 185,8 εκ. Τσεχία – 185,7 εκ. Γερμανία – 185,4 εκ. Ελβετία – 185,2 εκ. Ολλανδία – 184,9 εκ. Γαλλία – 184,9 εκ. Κροατία – 184,8 εκ. Αυστρία – 184,7 εκ. Τυνησία – 184,6 εκ. Σκωτία – 184,5 εκ. Αγγλία – 184,2 εκ. Σενεγάλη – 184,0 εκ. Τουρκία – 183,8 εκ. Ιράν – 183,7 εκ. Αυστραλία – 183,6 εκ. Νέα Ζηλανδία – 183,5 εκ. ΗΠΑ – 183,4 εκ. Ιράκ – 183,2 εκ. Ακτή Ελεφαντοστού – 182,9 εκ. Βραζιλία – 182,8 εκ. Αλγερία – 182,7 εκ. Μαρόκο – 182,7 εκ. Γκάνα – 182,6 εκ. Καναδάς – 182,1 εκ. Νότια Κορέα – 181,9 εκ. Κουρασάο – 181,9 εκ. Ουζμπεκιστάν – 181,8 εκ. Ισπανία – 181,7 εκ. Παναμάς – 181,6 εκ. Παραγουάη – 181,6 εκ. Πορτογαλία – 181,5 εκ. Αϊτή – 181,4 εκ. Πράσινο Ακρωτήριο – 181,3 εκ. Ιαπωνία – 181,3 εκ. Αίγυπτος – 181,2 εκ. Λ.Δ. Κονγκό – 181,0 εκ. Ουρουγουάη – 180,5 εκ. Εκουαδόρ – 180,5 εκ. Ιορδανία – 180,4 εκ. Κολομβία – 180,0 εκ. Αργεντινή – 179,7 εκ. Μεξικό – 179,5 εκ. Κατάρ – 179,4 εκ. Νότια Αφρική – 178,8 εκ. Σαουδική Αραβία – 178,4 εκ.

Τα πρωταθλήματα και οι ομάδες με τους περισσότερους παίκτες

Ίσως αναμενόμενα, τα πρωτεία στις λίστες για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν στο Μουντιάλ τα έχουν οι Άγγλοι. Τόσο σε εκείνη για το πρωτάθλημα με τους πιο πολλούς εκπροσώπους, όσο και σε εκείνη για τον σύλλογο, βρίσκουμε την κορυφή να φέρει μια αγγλική σημαία, καθώς Premier League και Μάντσεστερ Σίτι έχουν στείλει τον περισσότερο κόσμο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού!

Τα πρωταθλήματα

Premier League - 154 παίκτες Bundesliga – 94 παίκτες Ligue 1 – 78 παίκτες La Liga - 74 παίκτες Serie A - 66 παίκτες Saudi Pro League – 47 παίκτες Super Lig – 42 παίκτες MLS – 38 παίκτες Championship – 37 παίκτες Eredivisie - 30 παίκτες

Οι ομάδες