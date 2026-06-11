Δείτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε αναφορικά με αυτά που οφείλουν να κάνουν οι 48 ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να περάσουν στα νοκ άουτ του θεσμού.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό είναι προ των πυλών, με τη νέα έκδοση του θεσμού να έρχεται πιο ανανεωμένη από ποτέ, καθώς για πρώτη φορά, θα συμμετάσχουν 48 ομάδες αντί 32 όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Η FIFA άφησε -ευτυχώς- τις αρχικές σκέψεις που υπήρχαν για ομίλους με τρεις ομάδες και αποφάσισε να τις χωρίσει σε δώδεκα γκρουπ των τεσσάρων, με 32 εκ των 48 να συνεχίζουν στη φάση των «32».

Όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στα νοκ άουτ, με τη διαφορά να είναι πως αυτή τη φορά, και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι θα βρεθούν στον επόμενο γύρο. Κάτι που σημαίνει πως τα κομπιουτεράκια θα μας είναι πιο απαραίτητα από ποτέ στο φινάλε της τελευταίας αγωνιστικής... Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να υπενθυμίσουμε ποια είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας, τα οποία άλλαξαν, καθώς πλέον μετρούν πρωταρχικά τα ματς μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν και όχι η διαφορά τερμάτων. Αυτό αφορά την κατάταξη στον όμιλο, καθώς στη βαθμολογία των τρίτων, σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια θα είναι η διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση, το fair play και το FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στους ομίλους

Περισσότεροι βαθμοί στα μεταξύ τους ματς Καλύτερη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς Περισσότερα γκολ στα μεταξύ τους ματς Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς Περισσότερα γκολ σε όλα τα ματς Καλύτερη επίδοση fair play (κίτρινη κάρτα -1 βαθμός, αποβολή με δύο κίτρινες κάρτες -3 βαθμοί, αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα -4 βαθμοί, κίτρινη κάρτα και απευθείας κόκκινη κάρτα -5 βαθμοί) Καλύτερη θέση στο πρόσφατο FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking

Οι βαθμοί που σε στέλνουν στα νοκ άουτ

Με πόσους βαθμούς όμως μπορεί να είναι ήσυχη μια ομάδα; Ο στοιχηματικός αναλυτής Μαρκ Ο'Χερ προχώρησε στη διενέργεια 100.000 προσομοιώσεων του Μουντιάλ και κατέληξε πως η συγκομιδή έξι βαθμών διασφαλίζει 100% πρόκριση στη φάση των «32».

Οι τέσσερις βαθμοί φτάνουν το 99,8%, συνεπώς κι εδώ μιλάμε για επιτυχία σχεδόν βέβαιη, με τους τρεις βαθμούς να δίνουν ποσοστό πρόκρισης ίσο με 67%. Τέλος, ακόμα και δύο πόντοι δύνανται να δώσουν την πρόκριση, με το ποσοστό βέβαια να είναι μόλις 2%...