Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Ιαπωνία άλλαξε το προπονητικό της κέντρο στο Μεξικο που έφτασε για την προετοιμασία της ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Η Ιαπωνία έχει πριν από λίγες μέρες έφτασε στο Μεξικό, έτσι ώστε να περάσει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της πριν το Μουντιάλ 2026 που κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου. Ωστόσο όπως αναφέρουν δημοσιεύματα και πιο συγκεκριμένα η ESPN η ομάδα του Μοριγιάσου άλλαξε προπονητικό κέντρο!

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Japan are absolutely FURIOUS with the conditions they have been provided with in Mexico to prepare for the World Cup.



The situation has escalated to the point where Japan was very close to LEAVING the country.



They finally switched to the pitch of Rayados. pic.twitter.com/MRQZ6Xt6Z9 June 4, 2026

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα έφτασε και πραγματοποίησε την πρώτης της προπόνηση στο γήπεδο της Τίγκρες στο Μεξικό. Όμως όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ το γήπεδο δεν πλήρουσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για γίνει σωστά η προπόνηση. Αυτό γιατί το χορτάρι του γηπέδου ήταν σε αρκετά κακή κατάσταση.

Για αυτό οι ιθύνοντες έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις και ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους της Ραγιάδος και μετακόμισαν στο Μοντερέι.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στο Κατάρ το 2022 είχε κερδίσει Γερμανία και Ισπανία, επομένως η ομάδα όπως είναι λογικό έχει βάλει ψηλά τον πήχη. Βρίσκεται στον έκτο όμιλο μαζί με Σουηδία, Ολλανδία και Τυνησία και δίνει το πρώτο της ματς στις 14/6.