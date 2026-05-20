Επίσημο το τεράστιο πλήγμα για την Εθνική Ισπανίας ενόψει Μουντιάλ. Ο Φερμίν Λόπεθ χειρουργήθηκε με επιτυχία αλλά θα απουσιάσει από τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Χωρίς τις υπηρεσίες του Φερμίν Λόπεθ στο προσεχές Μουντιάλ η Εθνική Ισπανίας! Ο 23χρονος παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Φούρια Ρόχα χειρουργήθηκε επιτυχώς στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού, ύστερα από τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής, κόντρα στην Μπέτις.

Η εξέλιξη αυτή σίγουρα δημιουργεί ζητήματα στον ομοσπονδιακό τεχνικό, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, καθώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θεωρούταν από τα βασικά «γρανάζια» του ενόψει του τουρνουά, αλλά θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 μήνες.

Ωστόσο ο άτυχος ελπιδοφόρος Ίβηρας παίκτης σε ανάρτησή του στο X φάνηκε αισιόδοξος. Τόνισε πως αυτά υπάρχουν στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και πως αυτή η δοκιμασία αποτελεί μια πρόκληση για τον ίδιο και την καριέρα του. Συνεχίζοντας έγραψε πως θα υποστηρίξει την προσπάθεια της χώρας του στο επικείμενο Μουντιάλ από το σπίτι.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η ζωή και το ποδόσφαιρο είναι σκληρά όταν δεν τα περιμένεις ή δεν τα αξίζεις. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα και μια ακόμη πρόκληση στην καριέρα μου που θα ξεπεράσω. Τώρα ήρθε η ώρα να υποστηρίξω την Εθνική Ομάδα από το σπίτι».