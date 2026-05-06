Σχεδόν έναν μήνα πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στην εθνική Μεξικού προέκυψε σοβαρό ζήτημα με τους παίκτες της Liga MX, το οποίος εντέλει επιλύθηκε.

Με τη χώρα τους να είναι μία από τις τρεις που συνδιοργανώνουν το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Μεξικανοί έχουν μεγάλες προσδοκίες από την εθνική τους ομάδα, ωστόσο τις τελευταίες μέρες, το κλίμα στις τάξεις της δεν είναι και ό,τι καλύτερο.

Βλέπετε, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, είχε καλέσει 20 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εντός συνόρων να συγκεντρωθούν στη βάση της εθνικής ομάδας εν μέσω υποχρεώσεων των συλλόγων τους, με την Τολούκα να εξασφαλίζει ειδική άδεια για τους παίκτες της προκειμένου να παίξουν στο ματς με τη LAFC για τα ημιτελικά του Champions Cup.

Κάτι που εξαγρίωσε τους ιθύνοντες της Τσίβας, η οποία έχασε από την Τίγκρες σε αγώνα για τα playoffs της Liga MX έχοντας σημαντικές απουσίες ελέω του προπονητικού καμπ της εθνικής. Αποτέλεσμα; Η διοίκηση να δώσει εντολή στους παίκτες της να φύγουν από τη βάση της Τρι και να ενσωματωθούν στις προπονήσεις του κλαμπ!

Η FMF αντέδρασε στέλνοντας τελεσίγραφο, το οποίο ξεκαθάριζε ότι όποιος παίκτης δεν είναι σήμερα Τετάρτη (6/5) στις 20:00 τοπική ώρα στην αποστολή της εθνικής, θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Αναμενόμενα, προκλήθηκε ένταση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, εντούτοις υπήρξε τελικά συμφωνία, με όλους τους παίκτες να ενσωματώνονται στην εθνική ομάδα και να τίθενται στη διάθεση του Χαβιέρ Αγκίρε.

Παράλληλα, δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν πως η εγχώρια Ομοσπονδία θα διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε η... περιβόητη άδεια στην Τολούκα.