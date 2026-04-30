Όλα κάποτε τελειώνουν: Ο «εξαδάχτυλος» Οτσόα κρεμάει τα... γάντια του μετά το Μουντιάλ

Μετά από 23 χρόνια καριέρας, ο Γκιγιέρμο Οτσόα ανακοίνωσε ότι θα κρεμάσει τα γάντια του μετά το Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ.

Τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Η στιγμή που πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου αρνούνταν να έρθει, είναι προ των πυλών. Ο Γκιγιέρμο Οτσόα επιβεβαίωσε ότι μετά το Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ θα κρεμάσει τα... γάντια του και θα βάλει τέλος σε μία πορεία 23 ετών στα γήπεδα.

🚨🤯 BREAKING NEWS: Guillermo Ochoa has confirmed his RETIREMENT from the Mexican National Team after the 2026 FIFA World Cup.



The 40-year-old legendary goalkeeper is also considering RETIRING FROM FOOTBALL. 🧤



Via @MauricioYmay - @TUDNMEX pic.twitter.com/dWVmFlo25b April 29, 2026

Ο 40χρονος τερματοφύλακας θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Μεξικό και θα λάβει μέρος στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας του (!) καθώς βρίσκεται με τη χώρα του συνεχόμενα από το 2006 και μετά. Μέχρι τώρα μετρά 152 συμμετοχές με το εθνόσημο και μένει να φανεί αν θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το ρεκόρ του.

Αν και αρχικά υπήρχε σκέψη να σταματήσει μόνο από την εθνική ομάδα, εν τέλει όλα δείχνουν ότι θα ολοκληρώσει γενικά την πορεία του στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια γήπεδα φορώντας τη φανέλα της ΑΕ Λεμεσού στην Κύπρο.

Ο «εξαδάχτυλος» όπως τον φωνάζουν δεν έκανε ποτέ το μεγάλο βήμα αλλά αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία τόσο στην Ευρώπη (Αζαξιό, Μάλαγα, Γρανάδα, Σταντάρ Λιέγης, Σαλερνιτάνα, AVS και ΑΕ Λεμεσού) όσο και στο Μεξικό (Αμέρικα) με πάνω από 780 επαγγελματικούς αγώνες.