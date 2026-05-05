Χαμηλότερη των προσδοκιών είναι η ζήτηση καταλύματος σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι προ των πυλών, ωστόσο φαίνεται πως πολλοί Αμερικανοί επιχειρηματίες που περίμεναν πως θα... θησαυρίσουν μόλις έμαθαν ότι η πόλη τους θα φιλοξενήσει αγώνες, έχουν απογοητευτεί από τη χαμηλή ζήτηση!

Όπως αναφέρει το Athletic, η τελευταία αναφορά του Συλλόγου Ξενοδόχων των ΗΠΑ δείχνει πως κατόπιν έρευνας στην οποία συμμετείχαν 205 διαχειριστές καταλυμάτων, πάνω από το 70% των ερωτηθέντων σε Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ, Φιλαδέλφεια και Βοστώνη έκαναν λόγω για ζήτηση χαμηλότερη του αναμενόμενου.

Το ποσοστό αυτό πέφτει σε κάτι παραπάνω από 60% σε Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Χιούστον και Ντάλας, με την κατάσταση να είναι καλύτερη στο Μαϊάμι (κάτι παραπάνω από 50%) και Ατλάντα (κάτω από 50%). Συνολικά, η Ένωση αναφέρει πως όλα δείχνουν ότι τα έσοδα θα είναι λιγότερο από ό,τι αναμενόταν, την ώρα που ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, έκανε λόγο για κέρδη 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική οικονομία.