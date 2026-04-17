Ο Γιώργος Δώνης θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Σαουδικής Αραβίας.

Μια...ανάσα από την επίσημη ανακοίνωση του στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται βάσει δημοσιευμάτων από τη χώρα, ο Γιώργος Δώνης.

Ο Έλληνας τεχνικός της Αλ Καλίτζ των Φορτούνη και Μασούρα φέρεται να έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τους ανθρώπους του κλαμπ, έτσι ώστε να αποχωρήσει στο φινάλε της σεζόν και να αναλάβει την Εθνική ομάδα.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, Δώνης και ομοσπονδία έχουν δώσει τα χέρια και πλέον απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις του deal. Έτσι, και αν δεν αλλάξει κάτι, ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που κοουτσάρει άλλη χώρα σε Μουντιάλ.

Η Σαουδική Αραβία έχει πάρει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο και κληρώθηκε στον 8ο όμιλο, με Ισπανία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι.