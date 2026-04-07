Ο Κάρλο Αντσελότι τα έχει βρει σε όλα με την Ομοσπονδία της Βραζιλίας και τις επόμενες εβδομάδες θα υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Ο Κάρλο Αντσελότι βρίσκεται πολύ κοντά στην επέκταση της συνεργασίας του με την εθνική Βραζιλίας, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν για την οριστικοποίηση του deal, το οποί αναμένεται να τον κρατήσει στον πάγκο της «Σελεσάο» και μετά το Μουντιάλ του 2026.

Ουσιαστικά, απομένει μόνο η υπογραφή του Ιταλού τεχνικού, καθώς η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ήδη αποστείλει το σχετικό συμβόλαιο και αναμένει την τυπική επιβεβαίωση, προκειμένου να προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Εφόσον ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα, η νέα συμφωνία θα έχει διάρκεια έως το 2030, με απολαβές που θα αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, καθιστώντας τον Αντσελότι τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας.

Όπως ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σαμίρ Ξάουντ, το θέμα έχει ήδη συμφωνηθεί σε βασικό επίπεδο, έπειτα από συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την αποχώρηση της αποστολής από τη Βραζιλία, με την τελική υπογραφή να τοποθετείται χρονικά μετά τη διακοπή των αγώνων της FIFA. «Έχουμε συμφωνήσει σε όλα, επειδή μιλήσαμε πριν ο Αντσελότι φύγει από τη Βραζιλία. Συμφωνήθηκε ότι θα υπογράψει το συμβόλαιο όταν επιστρέψει», δήλωσε.