Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Τσέλσι, Εστεβάο, θα είναι κανονικά στην κλήση του Κάρλο Αντσελότι για το Μουντιάλ 2026, παρά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Μάντσεστερ.

Ο νεαρός σταρ της Βραζιλίας και της Τσέλσι, Εστεβάο, θα συμπεριληφθεί στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για το Μουντιάλ 2026, καθώς ο τραυματισμός του στον οπίσθιο μηριαίο δε θα τον κρατήσει για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο 19χρονος άσος τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Premier League και αρχικά υπήρχε ανησυχία για το μέγεθος της ζημιάς. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση κάνει λόγο για διάστημα απουσίας 15-20 ημερών.

Αυτό σημαίνει πως ο ταλαντούχος παίκτης των Μπλε θα είναι στις κλήσεις του Αντσελότι για τα παιχνίδια της Σελεσάο τον ερχόμενο μήνα και δεν τίθεται θέμα να χάσει το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο φέρελπις ακραίος επιθετικός είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και των Λονδρέζων, οι οποίοι στο πρόσωπό του βλέπουν έναν μελλοντικό αστέρα.

Τη φετινή σεζόν μετρά 8 γκολ και 4 ασίστ σε 36 συνολικά αναμετρήσεις, σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Ροσένιορ.