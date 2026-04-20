Εστεβάο: Μέχρι είκοσι μέρες το διάστημα της απουσίας του
Ο νεαρός σταρ της Βραζιλίας και της Τσέλσι, Εστεβάο, θα συμπεριληφθεί στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για το Μουντιάλ 2026, καθώς ο τραυματισμός του στον οπίσθιο μηριαίο δε θα τον κρατήσει για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικών χώρων.
Ο 19χρονος άσος τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Premier League και αρχικά υπήρχε ανησυχία για το μέγεθος της ζημιάς. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση κάνει λόγο για διάστημα απουσίας 15-20 ημερών.
Αυτό σημαίνει πως ο ταλαντούχος παίκτης των Μπλε θα είναι στις κλήσεις του Αντσελότι για τα παιχνίδια της Σελεσάο τον ερχόμενο μήνα και δεν τίθεται θέμα να χάσει το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο φέρελπις ακραίος επιθετικός είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και των Λονδρέζων, οι οποίοι στο πρόσωπό του βλέπουν έναν μελλοντικό αστέρα.
Τη φετινή σεζόν μετρά 8 γκολ και 4 ασίστ σε 36 συνολικά αναμετρήσεις, σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Ροσένιορ.
🚨🇧🇷 Estevão, expected to be fit and ready for World Cup call by Carlo Ancelotti in May.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2026
Hamstring injury could keep Estevão out for 15/20 days, @cahemota reports — back in May, hoping for potential FA Cup final with Chelsea.
No doubts for the World Cup. pic.twitter.com/kXYjqAUFrn
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.