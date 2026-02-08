Μουντιάλ 2026: Ο Αντσελότι αποκάλυψε τους παίκτες που θα έχουν εγγυημένη θέση στην αποστολή της Βραζιλίας
Όπως αναφέρει δημοσίευμα από το «ESPN Brazil» ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, φέρεται να έχει βρει τους 11 παίκτες, οι οποίοι αναμένεται να έχουν εγγυημένη θέση στην αποστολή της «Σελεσάο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με βάση την τρέχουσα φόρμα και τις αποδόσεις τους, μέχρι στιγμής στη σεζόν.
Παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη κάποια επίσημη επιβεβαίωση, ο τοπικός τύπος ισχυρίζεται ότι ο Ιταλός τεχνικός χτίζει μια αξιόπιστη αρχική ενδεκάδα που θα τοποθετήσει τη Βραζιλία ως σοβαρό διεκδικητή του τίτλου στο τουρνουά που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.
Αναλυτικότερα, η προτιμώμενη ενδεκάδα του Αντσελότι περιλαμβάνει τον Άλισον στο τέρμα, μια τετράδα με τους Γουέσλεϊ, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ και Σάντος στην άμυνα, τους Καζεμίρο και Μπρούνο Γκιμαράες στη μεσαία γραμμή και μια επιθετική τετράδα με τους Εστεβάο, Ραφίνια, Ροντρίγκο και Βινίσιους.
🇧🇷 Carlo Ancelotti has revealed that 11 players have guaranteed World Cup spots in his squad for the summer:— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 8, 2026
Goalkeepers:
🔸 Alisson
Defenders:
🔸 Marquinhos
🔸 Gabriel Magalhães
Midfielders:
🔸 Casemiro
🔸 Bruno Guimarães
Forwards:
🔸 Vinícius Júnior
🔸 Estêvão
🔸 Raphinha… pic.twitter.com/8G75IpjxQl
Οι Μαρτινέλι, Κούνια και Ζοάο Πέδρο πρόκειται να βρίσκονται κατα πάσα πιθανότητα στην αποστολή ως αλλαγές μαζί με τους Λέο Περέιρα και Λούκα Πακετά που αγωνίζονται στη Φλαμένγκο, ενώ η συμμετοχή του Νεϊμάρ παραμένει αβέβαιη λόγω των συνεχιζόμενων αξιολογήσεων της φυσικής του κατάστασης.
Θυμίζουμε ότι Αντσελότι ανέλαβε τον πάγκο της Βραζιλίας το περασμένο καλοκαίρι και σε 8 παιχνίδια ως προπονητής, μετράει 4 νίκες δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, συμπεριλαμβανομένης και της νίκη με 2-0 με την μετέπειτα πρωταθλήτρια Αφρικής, Σενεγάλη, λίγες μόνο ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης του Μαρόκο.
