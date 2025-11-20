Παρέλαση από αυτοκίνητα στο Ουζμπεκιστάν

Για να γιορτάσει την ημέρα, ο πρόεδρος κέρασε. Σαράντα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μάρκας BYD, ήταν παρατεταγμένα με ακρίβεια στην πλάγια γραμμή του τελευταίου αγώνα προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον του Κατάρ, ένα για κάθε μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ουζμπεκιστάν. Ως η πρώτη από την Κεντρική Ασία, θα συμμετάσχει του χρόνου σε Παγκόσμιο Κύπελλο. «Αυτό το ιστορικό γεγονός ενώνει τον λαό μας και ενισχύει περαιτέρω το διεθνές κύρος του έθνους μας», δήλωσε στο εθνικό στάδιο της Τασκένδης ο αρχηγός του κράτους Σαβκάτ Μιρζιγιογιέφ, που κυβερνά τη χώρα αυταρχικά από το 2016.

Η επιτυχία των «λευκών λύκων» αποτελεί και μια μικρή παρηγοριά για ορισμένες επώδυνες απογοητεύσεις. Στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, οι Ουζμπέκοι είχαν υποβάλει επιτυχώς ένσταση μετά τη νίκη τους με 1:0 επί του Μπαχρέιν λόγω λανθασμένης διαιτητικής απόφασης. Ωστόσο, ο επαναληπτικός αγώνας που όρισε η FIFA έληξε 1:1, με αποτέλεσμα να λείψει στο τέλος ένα εκτός έδρας γκολ για την πρόκριση. Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 ήταν πάλι μόνο ένα γκολ που στέρησε την πρόκριση από το Ουζμπεκιστάν λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων.

Αυτή τη φορά, όμως, η ομάδα προκρίθηκε άνετα ως δεύτερη πίσω από το Ιράν. Σε 16 αγώνες προκριματικών έχασε μόνο έναν. Το Ουζμπεκιστάν, μια μεγάλη σε έκταση χώρα αλλά με 35 εκατομμύρια κατοίκους, δεν είναι καθόλου ο τυπικός «ποδοσφαιρικός νάνος». Τώρα μόλις αρχίζει να αξιοποιεί το δυναμικό του στο άθλημα. Και θα το κάνει στο Μουντιάλ, υπογράφοντας έναν σταρ: Τον Φάμπιο Καναβάρο για να τους καθοδηγήσει από τον πάγκο.

Η προοπτική άλλωστε είναι λαμπρή. Υπερβολικά λαμπρή για να μην αξιοποιηθεί από τα κατάλληλα χέρια. Στο Κύπελλο Ασίας 2024 η ομάδα U-23 προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17, οι Ουζμπέκοι νίκησαν μεταξύ άλλων την Αγγλία και έφτασαν στα προημιτελικά. Με τον Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ, 21χρονο αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι, έχουν έναν πραγματικό σταρ στις τάξεις τους, ενώ με τον Ιταλό Φάμπιο Καναβάρο αποκτούν έναν προπονητή-σταρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ανάλογα με την κλήρωση, ακόμη και η πρόκριση στη φάση των νοκ-άουτ μοιάζει εφικτή. Για να δούμε τι θα προσφέρει τότε ο πρόεδρος.