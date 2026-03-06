Η FIFAθα επιτρέψει στους χορηγούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου να διαφημίζονται κατά τη διάρκεια των cooling breaks, χωρίζοντας σε δύο μέρη κάθε ημίχρονο.

Όταν οι ΗΠΑ είχαν αναλάβει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994, είχαν ζητήσει από τη FIFA να χωριστούν οι αγώνες σε τέσσερα ημίχρονα αντί δύο, για λόγους εμπορικούς, κάτι το οποίο είχε απορριφθεί.

Φέτος, φαίνεται πως κάτι αντίστοιχο προβλέπεται να συμβεί στη διοργάνωση που γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, καθώς όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα επιτρέψει στους χορηγούς της διοργάνωσης να διαφημίζονται κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών cooling breaks!

Κάτι που σημαίνει πως μία φορά σε κάθε 45λεπτο, η μετάδοση θα διακόπτεται, όσο έχει σταματήσει και η δράση, με διαφημίσεις να μεταδίδονται για όση ώρα κρατάει το διάλειμμα προκειμένου να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές...

Όπως αναμενόταν, η είδηση αυτή έχει φέρει αντιδράσεις, με πολλούς ποδοσφαιρόφιλους να φοβούνται πως κάτι τέτοιο θα εισαχθεί στη συνέχεια σε περισσότερες διοργανώσεις, με τους αγώνες να χωρίζονται πλέον σε τέσσερα ημίχρονα αντί για δύο!