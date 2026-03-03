Η ώρα για το μεγαλύτερο ταξίδι στην ιστορία του ποδοσφαίρου πλησιάζει, αλλά τα όσα συμβαίνουν έξω από αυτό προκαλούν ανησυχία, αγωνία. Η αντίστροφη πάντως άρχισε...

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε, 100 ημέρες για το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών. Ναι, η διοργάνωση θα έχει 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες σε 16 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Ένα καλοκαίρι ποδοσφαιρικά υποσχόμενο, με τη FIFA να τονίζει πως θα μείνει σε όλους αξέχαστο. «Είναι το μεγαλύτερο γεγονός που έχει δει και θα δει ποτέ η ανθρωπότητα» τονίζει ο Ινφαντίνο και το πάει ένα βήμα πιο πέρα τονίζοντας πως έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού, θα ασχοληθούν με κάποιον τρόπο με το τουρνουά. Δηλαδή, το διάστημα 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου ο κόσμος θα… σταματήσει για το Μουντιάλ.

Αν στρέψεις το βλέμμα στο αγωνιστικό κομμάτι, βλέπεις ξεκάθαρα πως θα είναι μοναδικό. Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο δίνουν το τελευταίο τους ραντεβού, από κοντά και ο Μόντριτς, ενώ οι Μπαπέ, Χάαλαντ, Κέιν, Γιαμάλ, Βινίσιους θα κάνουν τα πάντα για να μαγέψουν. Ουζμπέκοι, Ιορδανοί, Αϊτινοί, αλλά και χώρες όπως το Κουρασάο, το Πράσινο Ακρωτήρι βάζουν τη δική τους αύρα.

Ωστόσο, 100 ημέρες πριν το μεγάλο ραντεβού και ο κόσμος δεν είναι ίδιος. Η FIFA μπορεί να έδωσε το βραβείο ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αφήσει να πλανάται η απειλή προσάρτησης της Γροιλανδίας. Ένα γεγονός που ξεσήκωσε τους Ευρωπαίους που μιλούσαν ακόμα και για μποϊκοτάζ του Μουντιάλ.

Τον Ιανουάριο δύο πολίτες, η Ρενέ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι, σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ σε ξεχωριστά περιστατικά στη Μινεάπολη, πυροδοτώντας διαδηλώσεις κατά των πρακτικών και της ανάπτυξης των πρακτόρων της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE). Παράλληλα, οι σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά και το Μεξικό επισκιάστηκαν από τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, που δημιούργησε φόβους για πιθανή άρνηση βίζας σε φιλάθλους πολλών.

Η αναταραχή από τον πόλεμο της κυβέρνησης του Μεξικού με τα καρτέλ ήρθε να εκτοξεύσει την ανησυχία στα ύψη. Στη Γουαδαλαχάρα, μία από τις πόλεις-οικοδεσπότες του τουρνουά σκοτώθηκε ο «Ελ Μέντσο» και για μερικές ημέρες η χώρα έζησε τον απόλυτο εφιάλτη. Το πρωί του Σαββάτου προκάλεσαν σοκ τα νέα ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εκτέλεσαν κοινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, με σειρά αεροπορικών επιθέσεων που, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα «προστατεύσουν τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας απειλές».

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ, εντείνοντας φόβους και εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Το Σάββατο το βράδυ επιβεβαιώθηκε ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης της χώρας, ήταν ανάμεσα στους νεκρούς των επιθέσεων, ακολουθούμενος από νέες επιθέσεις και αντεπιθέσεις. Και η Μέση Ανατολή φλέγεται και οι απειλές κάνουν ακόμα μεγαλύτερο το κλίμα αβεβαιότητας. Το Ιράν θέλει να μποϊκοτάρει το Μουντιάλ, οι Ευρωπαίοι το είχαν στο… πίσω μέρος του μυαλού τους πριν λίγο καιρό, συνθέτοντας έτσι ένα εκρηκτικό σκηνικό, όπου τίποτα δεν είναι βέβαιο.

Το «μεγαλύτερο γεγονός που η ανθρωπότητα έχει δει και θα δει ποτέ» κινδυνεύει να καταποντιστεί από γεωπολιτικές εντάσεις. Να θυμίσουμε πάντως πως την εποχή, όπου οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς υπέβαλλαν κοινή υποψηφιότητα μιλούσαν ξεκάθαρα για ενότητα, προώθηση του ποδοσφαίρου και σιγουριά για ένα ασφαλές τουρνουά. Η ενότητα των τριών χωρών στην εποχή Τραμπ είναι κάτι ασαφές και θολό, ενώ κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια ή ηρεμία τη δεδομένη στιγμή. Το πολιτικό κλίμα γίνεται ολοένα και πιο εύθραυστο.

Σε αυτά αν προσθέσουμε και τις εξωφρενικές τιμές εισιτηρίων, τις καταγγελίες εκμετάλλευσης των φιλάθλων, και τις προειδοποιήσεις για «καταστροφικές» συνέπειες ασφαλείας αν οι 11 πόλεις - οικοδέσποινες των ΗΠΑ δεν λάβουν χρηματοδότηση που έχει παγώσει λόγω μερικού shutdown, και το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο δυσοίωνο. Ας ελπίσουμε όμως, πως το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μας προσφέρει πάθος, χαρά, αλληλεγγύη και στις 50 ημέρες θα γράφουμε για φαβορί, γήπεδα, αναλύσεις. Εξάλλου, το ποδόσφαιρο σε έναν διχασμένο κόσμο, προσφέρει διέξοδο…