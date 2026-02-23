Σοκ στο Μεξικό μετά τον θάνατο του «El Mencho» και η ασφάλεια για το Μουντιάλ του 2026 προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά σε όλο τον κόσμο.

Η συνδιοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Μεξικό ενδέχεται να επηρεαστεί από το νέο κύμα βίας που ξέσπασε μετά τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών Nemesio Oseguera Cervantes, γνωστού ως «El Mencho», σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών.

Το καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CJNG), ένα από τα ισχυρότερα και πιο βίαια εγκληματικά δίκτυα της χώρας, συγκρούεται με τον μεξικανικό στρατό, έχει αποκλείσει δρόμους και έχει πυρπολήσει οχήματα ως αντίποινα για την εξόντωση του ηγέτη του σε στρατιωτική επιχείρηση.

Η βία ξεκίνησε από την πολιτεία Χαλίσκο, όπου κηρύχθηκε «κόκκινος συναγερμός» ασφαλείας, και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δώδεκα ακόμη περιοχές. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένοπλους να περιπολούν δρόμους και καπνούς να υψώνονται πάνω από πόλεις. Μέσα σε 24 ώρες, τουλάχιστον 25 στελέχη της Εθνοφρουράς φέρονται να έχουν σκοτωθεί.

Πόλεις του Μουντιάλ στο επίκεντρο

Η Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσα της Χαλίσκο με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων, έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ. Άλλοι πέντε θα διεξαχθούν στην Πόλη του Μεξικού και τέσσερις στο Μοντερέι.

Ο Χαβιέ Εσκαουριάτσα, επίκουρος καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, τονίζει ότι «όταν πιέζεις τα καρτέλ, υπάρχει αντίδραση – και ο κίνδυνος είναι η κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο». Όπως επισημαίνει, η εξόντωση του «El Mencho» μπορεί να δημιουργήσει κενό εξουσίας και νέα περίοδο εσωτερικών συγκρούσεων για τη διαδοχή.

Ωστόσο, εκτιμά ότι «τα καρτέλ έχουν και οικονομικό συμφέρον να διεξαχθεί ειρηνικά το Μουντιάλ», καθώς αποτελούν –άμεσα ή έμμεσα– μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, επενδύοντας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις που ωφελούνται από τον τουρισμό.

Kίνδυνος για τους τουρίστες

Η CJNG εκτιμάται ότι διαθέτει περιουσία άνω των 10 δισ. λιρών και δεκάδες χιλιάδες μέλη. Από την ίδρυσή της το 2009 έχει συνδεθεί με σφαγές, απαγωγές και δολοφονίες πολιτικών.

Η δρ. Καρίνα Γκαρσία-Ρέγες, εγκληματολόγος στο UWE Bristol, εκτιμά ότι «ο κίνδυνος για τους τουρίστες το καλοκαίρι θα είναι μέτριος», υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στρατιωτικών επιχειρήσεων και ότι οι αρχές θα ελέγξουν την κατάσταση στις πιο πληγείσες περιοχές.

Οι ΗΠΑ έχουν καλέσει τους πολίτες τους στη Χαλίσκο να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ ο Καναδάς ακύρωσε πτήσεις προς το Πουέρτο Βαγιάρτα. Εφαρμογές παρακολούθησης πτήσεων κατέγραψαν αεροσκάφη να επιστρέφουν στους αρχικούς προορισμούς τους.

Νέα περίοδος αστάθειας;

Η ασφάλεια του Μουντιάλ είχε ήδη τεθεί υπό συζήτηση, ιδίως στις ΗΠΑ, μετά την ενίσχυση της παρουσίας ομοσπονδιακών δυνάμεων σε μεγάλες πόλεις.

Η Μόνικα Σεράνο Καρέτο, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο El Colegio de Mexico, επισημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα η τρέχουσα έξαρση να αποτελεί «μεμονωμένη αντίδραση», ωστόσο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέας περιόδου αστάθειας και απρόβλεπτης βίας.

Όπως σημειώνει, τα καρτέλ διαθέτουν βαρύ οπλισμό, ικανό ακόμη και να καταρρίψει ελικόπτερα, γεγονός που καθιστά σχεδόν αναπόφευκτη μια στρατιωτικού τύπου αντιπαράθεση με τις αρχές.

Η εικόνα των φλεγόμενων λεωφορείων και των επιθέσεων σε τράπεζες, φαρμακεία και άλλες επιχειρήσεις έχει ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, επηρεάζοντας –όπως εκτιμούν αναλυτές– την αντίληψη των φιλάθλων για το κατά πόσο το Μεξικό μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της διοργάνωσης.