Το Μουντιάλ του 2026 στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, αφού θα περιλαμβάνει 48 ομάδες, 24 περισσότερα παιχνίδια και μια νέα φάση των «32» μετά την πρώτη φάση στην οποία θα προκριθούν οι οκτώ καλύτερες τρίτες των ομίλων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν το πρώτο που διεξήχθη χειμώνα. Και η τροχιά των αλλαγών δεν σταματά εδώ από τη FIFA, αφού η διοργάνωση του 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) θα έχει επίσης την αποκλειστικότητά της.

Όπως προμηνυόταν εδώ και χρόνια, το Μουντιάλ 2026 θα είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών, καθώς οι ομάδες αυξάνονται από 32 σε 48 (δώδεκα όμιλοι των τεσσάρων) και θα παιχτούν 40 περισσότεροι αγώνες (104 από 64) σε συνολικό διάστημα μόλις 40 ημερών!

Η σημαντικότερη μετατροπή στο φορμάτ αφορά την ύπαρξη επιπλέον φάσης στα νοκ-άουτ, η οποία θα ξεκινήσει από τους «32» κι όχι από τους «16» όπως συνέβαινε παραδοσιακά. Στην πρώτη φάση των νοκ-άουτ θα συμμετέχουν οι ομάδες που τερματίζουν 1-2 στους δώδεκα ομίλους, συν τις οκτώ καλύτερες τρίτες των γκρουπ βάσει ξεχωριστού ranking. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα που θα φτάσει μέχρι την κατάκτηση θα δώσει οκτώ, κι όχι επτά αναμετρήσεις όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Οι αλλαγές αναμένεται να επισημοποιηθούν στη συνέλευση της FIFA την Τρίτη (14/3). Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η πληροφόρηση πως θα άλλαζε και το φορμάτ των ομίλων σε 16 ομίλους των τριών χωρών, κάτι τέτοιο όμως ανετράπη τελευταία στιγμή στα κεντρικά της FIFA μετά το σασπένς και το έντονο ενδιαφέρον που προκάλεσε η τελευταία αγωνιστική στο τουρνουά του Κατάρ.

🚨 2026 #FIFAWorldCup 🚨



⚽️ 12 groups of 4 teams, 3 games each

⚽️ Top 2 + 8 best 3rd-place go to R32

⚽️ Combined rest, release, tournament days 56 (same as 2010/14/18 WCs)

⚽️ Max 8 games, up from 7

⚽️ Final - Sunday July 19



✅ FIFA Council set to approvehttps://t.co/19jzwxsunR