Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Τεν Κάτε, ανέλαβε και επίσημα τον πάγκο της εθνικής ομάδας του Σουρινάμ, ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026 τον ερχόμενο Μάρτιο.

Ο Τεν Κάτε, ο πρώην προπονητής του Άγιαξ, περισσότερο γνωστός στα μέρη μας από το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Σουρινάμ ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας.

Ο Ολλανδός τεχνικός, με θητείες στην Μπαρτσελόνα και την Τσέλσι, επιλέχθηκε ως ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει την χώρα της Νοτίου Αμερικής, μέσω των μπαράζ, στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Το έργο του 71χρόνου προπονητή δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς για να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής θα πρέπει να κερδίσει σε μόνους αγώνες την Βολιβία και το Ιράκ.

Στο δύσκολο αυτό έργο που καλείται να φέρει εις πέρας ο Κάτε θα έχει την βοήθεια ενός επίσης γνώριμου στα μέρη μας, του Ντένζελ Γιουμπιτάνα, ο οποίος αγωνίζεται στην χώρα μας με την φανέλα του Ατρομήτου και αποτελεί βασικό στέλεχος του Σουρινάμ τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Σουρινάμ:

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Σουρινάμ (SVB) ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον Χενκ Τεν Κάτε ως τον νέο προπονητή της εθνικής ομάδας ανδρών.

Με την εκτεταμένη διεθνή εμπειρία και το αποδεδειγμένο ιστορικό του ως προπονητής, ο Χενκ Τεν Κάτε θα προετοιμάσει και θα οδηγήσει την ομάδα του Σουρινάμ στα επερχόμενα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Μάρτιο του 2026, το τελευταίο εμπόδιο για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η SVB έχει πλήρη εμπιστοσύνη ότι η εμπειρία, οι τακτικές του γνώσεις και η ηγεσία του μπορούν να ανεβάσουν την ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Γενικός Διευθυντής Μπράιαν Τέβρεντεν θα συνεργαστεί με τον Χενκ Τεν Κάτε τις επόμενες εβδομάδες για να οριστικοποιήσει την ομάδα και τα σχέδια προετοιμασίας για τα πλέι οφ τον Μάρτιο. Επιπλέον, το προπονητικό επιτελείο θα εμπλουτιστεί με νέους βοηθούς.