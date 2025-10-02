Ο Ολλανδός τεχνικός Χενκ τεν Κάτε, ο οποίος εργάστηκε στον Παναθηναϊκό, υπηρέτησε την Γκόου Αχέντ Ιγκλς ως παίκτης, ενώ κάθισε και στον πάγκο της.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 19.45 στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μετά τον θρίαμβο στη Βέρνη επί της Γιουνγκ Μπόις με το εμφατικό 4-1, το τριφύλλι θέλει φυσικά να διπλασιάσει τις νίκες του και να κάνει ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση. Έστω και στα playoffs.

Η ολλανδική ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δέκατη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της, με δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες σε επτά αγωνιστικές, έχει έναν άνθρωπο που τη συνδέει με τον Παναθηναϊκό. Τον Χενκ τεν Κάτε. Το τόνισε και ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του, όπου ανέφερε ότι τον πόνεσε η απόλυση από τον Παναθηναϊκό.

Ο 70χρονος (09/12/1954) πλέον Ολλανδός τεχνικός, με καταγωγή από το Σουρινάμ, εργάστηκε στον Παναθηναϊκό για 1,5 χρόνο. Ήρθε στο τριφύλλι το καλοκαίρι του 2008 και αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2009. Ήταν ο πρώτος προπονητής στην εποχή της πολυμετοχικότητας. Είχε έρθει τότε με πολλά... παράσημα. Διετέλεσε βοηθός Ράικαρντ στη Μπαρτσελόνα, ήταν πρώτος προπονητής στον Άγιαξ και συνεργάτης του Άβρααμ Γκραντ στην Τσέλσι. Έφυγε από τους Άγγλους και ανέλαβε τότε με βοηθό τον Έλληνα τεχνικό Γιάννη Αναστασίου τον Παναθηναϊκό.

Οδήγησε τους «πράσινους» στους ομίλους του Champions League και ήταν ο προπονητής, με τον οποίο ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας Ίντερ και Βέρντερ Βρέμης, κατακτώντας με τρεις σερί νίκες την πρώτη θέση στον όμιλο, ενώ ξεκίνησε με δύο ήττες και μία ισοπαλία. Στη φάση των «16» αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός τη Βιγιαρεάλ και αποκλείστηκε με ισοπαλία 1-1 εκτός και ήττα 2-1 στο ΟΑΚΑ. Τον Δεκέμβριο του 2009, ο Τεν Κάτε αποχώρησε, τον διαδέχθηκε ο Νιόπλιας και το τριφύλλι πήρε το πρωτάθλημα, το τελευταίο μέχρι σήμερα και το κύπελλο.

Σύμβολο στους Ιγκλς

Ο Τεν Κάτε ως ποδοσφαιριστής ήταν αριστερό εξτρέμ. Πού έκανε τεράστια καριέρα; Στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Γεννημένος στο Άμστερνταμ, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία Ντε Φολεβίκερς και συνέχισε στην Οράνιε. Πήγε κατόπιν στη Φίτεσε, στη Ρέντεν και το 1979 πήρε μεταγραφή στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Οι «αετοί» ήταν το... λιμάνι του. Στη συγκεκριμένη ομάδα έκανε τα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα του.

Είχε 123 συμμετοχές με 20 γκολ και 13 ασίστ. Ακολούθησε η Τέλσταρ με 36 ματς, 8 γκολ και 5 ασίστ. Στις υπόλοιπες ομάδες δεν είχε διψήφιο αριθμό αγώνων... Συνολικά, είναι στην 20ή θέση των σκόρερ και στην 41η σε συμμετοχές, όλων των εποχών στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Δύο θητείες ως προπονητής στους «αετούς»

Εκτός από παίκτης, όμως, υπηρέτησε την αντίπαλο του Παναθηναϊκού και ως προπονητής. Σε δύο θητείες. Αρχικά ήταν βοηθός από το καλοκαίρι του 1988 έως τον Φλεβάρη του 1990.

Στις 22/2/90 ανέλαβε πρώτος προπονητής κι έμεινε έως το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Το καλοκαίρι του 1993 γύρισε στους «αετούς» κι έμεινε έως τις 27/01/1995. Κάθισε στον πάγκο σε 54 αγώνες, αλλά είχε μέσο όρο μόνο 0.93 βαθμούς ανά παιχνίδι. Συχνά ο ίδιος στις ομιλίες του στους παίκτες, αλλά και στο περιβάλλον του, έλεγε ιστορίες από τις μεθόδους που είχε εφαρμόσει στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, σε μικρότερη ηλικία και ήθελε πολλές απ' αυτές να τις μεταφέρει και στον Παναθηναϊκό. Ιστορίες για την πειθαρχία στα αποδυτήρια και πολλά άλλα, όμως, έμεινε μόνο 1,5 χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, έχει ένα λιθαράκι στο τελευταίο πρωτάθλημα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα για τη σύγκρουση του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, σχολίασε: «Η Γκόου Αχέντ είναι η ομάδα μου, τους εύχομαι το καλύτερο. Η Γκόου Αχέντ στην Ευρώπη, αυτό είναι φανταστικό για τον σύλλογο, την πόλη και τον κόσμο;

Η απόλυση από τον Παναθηναϊκό πόνεσε. Ήταν μια παράξενη απόφαση. Είχα γίνει υπερβολικά δημοφιλής, κυρίως στους φιλάθλους. Προφανώς αυτό ήταν ευαίσθητο θέμα. Η Αθήνα είναι υπέροχη πόλη, οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι και ο σύλλογος τεράστιος. Όπου κι αν πας, από την Κίνα έως την Ισπανία, θα συναντήσεις Έλληνες. Και σχεδόν όλοι είναι Παναθηναϊκοί. Ακόμα με αναγνωρίζουν από εκείνη την περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, έχει τεράστια εμπειρία. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αν δεις μόνο τα ονόματα, θα έλεγες: μηδέν βαθμοί για την Γκόου Αχέντ. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Πέρσι νίκησαν δύο φορές την Αϊντχόφεν και αυτό λέει κάτι. Έχουν ταλαιπωρήσει και τον Άγιαξ αρκετές φορές. Αυτό δείχνει ότι πάντα υπάρχει ελπίδα».

Ο Τεν Κάτε, ο οποίος μένει μόνιμα στην Ισπανία, δεν θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα στηρίξει όμως την ολλανδική ομάδα. «Εύχομαι να συγκεντρώσουν δέκα βαθμούς. Τότε έχει μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης. Και αυτό θα ήταν πραγματικά απίστευτο».

Ο Έλληνας παίκτης

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς είχε στο παρελθόν στις τάξεις της μόνο έναν παίκτη. Ο 24χρονος πλέον μεσοεπιθετικός Γιάννης-Φοίβος Μπότος έφυγε από την ΑΕΚ για να παίξει στους Ολλανδούς από τις 4/1/21 έως τις 30/6/22. Στους «αετούς» μέτρησε 47 αγώνες και 8 γκολ.



