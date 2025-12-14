Νεοκλής Αβδάλας: Ακόμη μια καλή εμφάνιση στο NCAA
Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση με το Βιρτζίνια Τεκ.
Ο διεθνής γκαρντ / φόργουορντ ξεχώρισε στη νικη του Βιρτζίνια Τεκ με 82-53 κόντρα στο Μέριλαντ Ίστερν για το NCAA είχε 16 πόντους και 7 ασίστ, προσθέτοντας ακόμη μια καλή εμφάνιση στο παλαρέ του.
Μάλιστα ο Νεοκλής Αβδάλας το έκανε και με πολύ καλά ποσοστά, καθώς σούταρε 4/9 εντός παιδιάς (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα) και 6/8 βολές. Παράλληλα, μοίρασε 7 ασίστ, μάζεψε 2 ριμπάουντ και έκανε 3 κλεψίματα σε ακόμη μια σπουδαία βραδιά για τον ίδιο.
Δείτε ΕπίσηςΑβδάλας στο Gazz Floor by Novibet: «Στόχος μου είναι πάντα το NBA - Ακόμα μαθαίνω την θέση του πλέι μέικερ»
Sunday W ✅🔥— ACC Digital Network (@theACCDN) December 14, 2025
Virginia Tech earned an 82–53 home win over Maryland Eastern Shore behind a strong team performance.
Neoklis Avdalas led the Hokies with 16 points, while also adding 7 assists and 3 steals.@HokiesMBB | @HokieSports | #GoHokies pic.twitter.com/jmlZfPybBu
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.