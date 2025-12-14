Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να ξεχωρίζει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πραγματοποιώντας ακόμη μια καλή εμφάνιση στο NCAA.

Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση με το Βιρτζίνια Τεκ.

Ο διεθνής γκαρντ / φόργουορντ ξεχώρισε στη νικη του Βιρτζίνια Τεκ με 82-53 κόντρα στο Μέριλαντ Ίστερν για το NCAA είχε 16 πόντους και 7 ασίστ, προσθέτοντας ακόμη μια καλή εμφάνιση στο παλαρέ του.

Μάλιστα ο Νεοκλής Αβδάλας το έκανε και με πολύ καλά ποσοστά, καθώς σούταρε 4/9 εντός παιδιάς (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα) και 6/8 βολές. Παράλληλα, μοίρασε 7 ασίστ, μάζεψε 2 ριμπάουντ και έκανε 3 κλεψίματα σε ακόμη μια σπουδαία βραδιά για τον ίδιο.