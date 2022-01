Σκαλόνι: «Ο κορονοϊός επηρέασε πολύ τον Μέσι και έπρεπε να μείνει εκτός»

Ο Λιονέλ Σκαλόνι εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ο Λιονέλ Μέσι έμεινε εκτός αποστολής για τα παιχνίδια της εθνικής Αργεντινής με Χιλή και Κολομβία, τονίζοντας πως ο Αργεντινός αστέρας της Παρί Ζερμέν ταλαιπωρήθηκε σε τεράστιο βαθμό από τον κορονοϊό.

Απών από την αποστολή της εθνικής Αργεντινής ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος δεν βρίσκεται στις επιλογές του Σκαλόνι για τα παιχνίδια κόντρα σε Χιλή (28/1) και Κολομβία (2/2), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αργεντινός άσος είχε διαγνωσθεί θετικός στον κορονοϊό τον περασμένο Δεκέμβρη, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από προπονήσεις αλλά κι αγώνες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος ούτε αυτός θα ταξιδέψει με την αποστολή της Αργεντινής στη Χιλή, καθώς παραμένει θετικός στον κορονοϊό, ο Μέσι χτυπήθηκε σκληρά από τον ιό κι έτσι δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην αποστολή της «αλμπισελέστε».

«Φυσικά θα θέλαμε να έχουμε τον Μέσι μαζί μας. Έχω μιλήσει μαζί του και μου είπε ότι η COVID τον χτύπησε σκληρά. Είναι σημαντικό για εκείνον να γίνει καλά και γι αυτό αποφάσισα ότι θα ήταν καλύτερο να μείνει με το σύλλογο του. Το ερώτημα για το περιβραχιόνιο είναι αρκετά λογικό. Ο Άνχελ είναι πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα και είναι ένας τύπος που μεταδίδει πολλά στους συμπαίκτες του και είναι αγαπητός. Σε αυτό, δεν έχουμε καμία αμφιβολία», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της εθνικής Αργεντινής.

Lionel Scaloni on Lionel Messi's absence: "It's clear that we'd love for Messi to be here. I chatted with him and he told me that covid-19 affected him a lot. It's important that he gets well, and that's why I decided that the best thing was for him to stay with his club." pic.twitter.com/Umb4ZAVUPL