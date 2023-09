Οπαδοί της Βολιβίας πήγαν αργά το βράδυ και έριξαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο που κατέκλυσε η αποστολή της Αργεντινής.

Η διαμονή της αποστολής των Αργεντινών στη Βολιβία είναι ούτως ή άλλως ζόρικη, καθώς λόγω του υψόμετρου έχουν άπαντες μαζί τους ατομικές φιάλες οξυγόνου και οι Βολιβιανοί προσπάθησαν να την κάνουν ακόμα πιο δύσκολη.

Αργά το βράδυ μερίδα οπαδών πήγε έξω από το ξενοδοχείο που κοιμόντουσαν οι πρωταθλητές κόσμου και πέταξαν δεκάδες πυροτεχνήματα με σκοπό να τους ξυπνήσουν και να τους αναστατώσουν. Πρόκειται για μια... μόδα που την κάνουν συχνά οπαδοί για να ενοχλήσουν αντίπαλους ποδοσφαιριστές παραμονή του παιχνιδιού με την ομάδα τους.

Η Αλμπισελέστε θα αντιμετωπίσει τους Βολιβιανούς απόψε (12/09, 23:00) για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

🚨 The Bolivians have fired fireworks at the Argentina National Team hotel on 3AM to disturb the players. @TyCSports 💥🇧🇴



